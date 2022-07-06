ÖTV değişikliği elektrikli otomobil fiyatlarını ne kadar etkiledi?

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV düzenlemesi beklenen etkiyi yaratmadı. Zaten ülkemizde satılan elektrikli otomobiller arasında sınırlı sayıda modeli etkiliyordu ancak bayilerde araç olmadığı için onlarda da listelere yansıyan pek bir fark olmadı.

Düzenleme sonrası 100 kW motora sahip Hyundai Kona Electric'in fiyatı beklediğimiz gibi yüzde 13 civarında düştü ve 922.000 TL'den 811.523 TL seviyesine geriledi. Ancak fiyat listesinde düşüş yaşansa da bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Üstelik araç bulunurluğundaki bu sıkıntı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

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ÖTV değişikliğinden MINI Electric'in de faydalanması gerekiyordu ancak yine araç olmadığı için modelin fiyat listesinden bile kaldırıldığını görüyoruz. 135 kW motoruyla önceden %60 ÖTV dilimine giren model yeni sistemde %10 vergilendiriliyor. Bu kapsamda 1.198.176 TL'lik fiyatının 823.744 TL civarına düşmesi gerekiyor.

Değişiklikten etkilenen iki model daha var: Seres 3 ve Skywell ET5. 1.170.000 TL'ye satılan Seres 3 tarafında henüz bir hareket yok. Skywell ise kısa süre önce yaptığı açıklamada ET5'in %10 ÖTV indirimli Premium Line versiyonunu 915.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunacağını açıkladı.

En merak edilen modellerden biri olan Renault ZOE, değişiklikten etkilenmiyor. Çünkü 80 kW motora sahip kompakt model zaten %10 diliminden vergilendiriliyordu. Onun için değişen bir şey olmadı. Mercedes EQE, EQS, BMW i4, iX gibi lüks modeller ise hem matrahtan hem de motor gücünden dolayı hala %60 diliminde yer alıyor.

Temmuz 2022'de yapılan yeni düzenlemeye göre elektrikli araçlara uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

Yeni ÖTV 2022 Motor Gücü Matrah Oran <160 kW <700.000 TL %10 . >700.000 TL %40 >160 kW <750.000 TL %50 . >750.000 TL %60

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ÖTV değişikliği elektrikli otomobil fiyatlarını nasıl etkiledi?