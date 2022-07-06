Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ÖTV değişikliği elektrikli otomobil fiyatlarını ne kadar etkiledi?

    Ülkemizde satılan sınırlı sayıda elektrikli otomobilin etkilendiği ÖTV değişikliği 1-2 modelin fiyatını düşürse de araç bulunurluğundaki sıkıntı bu duruma gölge düşürdü. İşte detaylar:
    7

    ÖTV değişikliği elektrikli otomobil fiyatlarını nasıl etkiledi?

    Elektrikli otomobillerdeki ÖTV düzenlemesi beklenen etkiyi yaratmadı. Zaten ülkemizde satılan elektrikli otomobiller arasında sınırlı sayıda modeli etkiliyordu ancak bayilerde araç olmadığı için onlarda da listelere yansıyan pek bir fark olmadı.

    Düzenleme sonrası 100 kW motora sahip Hyundai Kona Electric'in fiyatı beklediğimiz gibi yüzde 13 civarında düştü ve 922.000 TL'den 811.523 TL seviyesine geriledi. Ancak fiyat listesinde düşüş yaşansa da bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Üstelik araç bulunurluğundaki bu sıkıntı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

    ÖTV değişikliğinden MINI Electric'in de faydalanması gerekiyordu ancak yine araç olmadığı için modelin fiyat listesinden bile kaldırıldığını görüyoruz. 135 kW motoruyla önceden %60 ÖTV dilimine giren model yeni sistemde %10 vergilendiriliyor. Bu kapsamda 1.198.176 TL'lik fiyatının 823.744 TL civarına düşmesi gerekiyor.

    ÖTV değişikliği elektrikli otomobil fiyatlarını nasıl etkiledi?

    Değişiklikten etkilenen iki model daha var: Seres 3 ve Skywell ET5. 1.170.000 TL'ye satılan Seres 3 tarafında henüz bir hareket yok. Skywell ise kısa süre önce yaptığı açıklamada ET5'in %10 ÖTV indirimli Premium Line versiyonunu 915.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunacağını açıkladı.

    En merak edilen modellerden biri olan Renault ZOE, değişiklikten etkilenmiyor. Çünkü 80 kW motora sahip kompakt model zaten %10 diliminden vergilendiriliyordu. Onun için değişen bir şey olmadı. Mercedes EQE, EQS, BMW i4, iX gibi lüks modeller ise hem matrahtan hem de motor gücünden dolayı hala %60 diliminde yer alıyor.

    Temmuz 2022'de yapılan yeni düzenlemeye göre elektrikli araçlara uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

    Yeni ÖTV 2022
    Motor Gücü Matrah Oran
    <160 kW <700.000 TL %10
    . >700.000 TL %40
    >160 kW <750.000 TL %50
    . >750.000 TL %60
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Spider_hip +82 TheJudgé +51 Bloodin +46 dodofran +45 yc#1 +42 Clusive +42 Samura ii +41 teq_sevdam23 +36 Archmeister +35 xenix +33
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    61 Kişi Okuyor (18 Üye, 43 Misafir) 15 Masaüstü 46 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2858 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, elektrikli otomobiller ve
    5 etiket daha ötv düzenleme fiyat Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili109,4b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Oneplus 7T Pro
    Oneplus 7T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız