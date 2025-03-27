Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bini geçti: Hızlı artış sürüyor

Şarj soketi sayısı 28 bin oldu
Güçlerine göre şarj soketi dağılımına baktığımızda şarj ağının ağırlıklı olarak 12-22kW ile 51-151+kW arasında yığıldığı görülüyor. Buna göre kurulu soketlerin 12.685 adedi 12-22 kW güç kapasitesine sahip. 51-150kW arasındaki soket sayısı ise 5.743 adet. Ancak önemli bir nokta ise 151 kW’tan daha yüksek kapasiteye sahip olan soket sayısındaki artış. 2023’ün üçüncü çeyreğinde 719 olan soket sayısı 2024 son çeyreğinde 4 bin adedi geçti.
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