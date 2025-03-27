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    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bini geçti: Hızlı artış sürüyor

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubat ayına ilişkin yayınladığı rapora göre elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bin adedi geçti. Önceki aya göre artış ise yüzde 4,2 oldu.
    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bini geçti Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tarafından yayınlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunda Türkiye’deki elektrikli araç sayısı ve şarj ağı detaylandırıldı. Şubata ilişkin rakamları içeren rapora göre şubatta Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 121 artarak 207.989 oldu. Ocak ayında 200 bine dayandı dediğimiz elektrikli araçlar, Şubat ayında neredeyse 10 bin adet satış gerçekleştirilerek bir önceki yılın aynı dönemini ikiye katlandı.

    Şarj soketi sayısı 28 bin oldu

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bini geçti Tam Boyutta Gör
    Türkiye hızlı bir şekilde elektrikli araç şarj altyapısını da genişletmeye devam ediyor. Normal AC ve hızlı DC şarj soket sayısı toplamda 28.079 adede ulaştı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83’lük artış anlamına geliyor. AC soket sayısı bu dönemde yıllık yüzde 59 artışla 16.533 olurken DC soket sayısı ise yıllık yüzde 133 artışla 11.546 oldu. Bu ivme devam ederse yıl için DC soket sayısının AC’yi yakalaması ve geçmesi olası.

    Güçlerine göre şarj soketi dağılımına baktığımızda şarj ağının ağırlıklı olarak 12-22kW ile 51-151+kW arasında yığıldığı görülüyor. Buna göre kurulu soketlerin 12.685 adedi 12-22 kW güç kapasitesine sahip. 51-150kW arasındaki soket sayısı ise 5.743 adet. Ancak önemli bir nokta ise 151 kW’tan daha yüksek kapasiteye sahip olan soket sayısındaki artış. 2023’ün üçüncü çeyreğinde 719 olan soket sayısı 2024 son çeyreğinde 4 bin adedi geçti.

    En yaygın DC soket Eşarj'da, Trugo hızla yaklaşıyor

    Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 28 bini geçti Tam Boyutta Gör
    En yaygın şarj ağı ise açık fark ile 4.344 adet soket ile Zes’e ait. Zes’in soketlerinin 3002 adedi AC soket iken 1342 adedi DC soketten oluştu. En fazla DC hızlı şarj sokete sahip işletmeci ise 1689 adet ile Eşarj oldu. Bu arada Trugo, son yıllardaki hızlı ivmelenmeyi koruyarak DC soket sayısını 1600 adede çıkardı. Ocak ayında en ok DC şarj soketi olan firmalar ise sırasıyla Eşarj (1635 adet), Trugo (1279 adet) ve Zes (1209 adet) olmuştu.
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