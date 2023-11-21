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    2024 Toyota Yaris Cross tanıtıldı: Daha güçlü hibrit motor, büyük ekranlar

    Toyota, B-SUV modeli Yaris Cross'un yenilenen versiyonunu tanıttı. Yaris Cross, tazelenen tasarımı ve daha güçlü hibrit motoruyla 2024'ün ikinci yarısında Türkiye'de olacak.
    Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    İlk kez 2021 yılında tanıtılan ve hızla büyüyen B-SUV pazarının önemli bir modeli haline gelen Yaris Cross, Avupa’da bu yıl segmentinde liderlik konumuna yerleşti. Türkiye’de 2024’ün ikinci yarısında satışa sunulması planlanan makyajlı Yaris Cross ise, daha güçlü tam hibrit teknolojisi, daha yüksek performansı, en gelişmiş Toyota T-Mate güvenlik ve sürücü destek sistemleri, arttırılmış dijital kullanıcı deneyimi ve modern şehir stilini ileriye taşıyan tasarımıyla dikkat çekecek.

    Yenilenen Toyota Yaris Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yaris Cross’un kendine has tasarımı, yenilenen modelde sunulacak Premiere Edition ile daha da çekici hale getirilecek. Siyah tavan ile birlikte sunulacak yeni Haki rengi ve 17” ve 18” jant seçenekleri iletamamlanan Premiere Edition, kabinde gövde rengiyle uyumlu gösterge paneli, döşemeler ve detaylarla öne çıkıyor. Bununla birlikte Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de Yaris Cross’un daha dinamik görünmesine katkı sağlayacak. Yaris Cross’un yeni gövde renklerinden biri de Pasifik Mavi seçeneği olacak.

    Yeni Yaris Cross “Hybrid 130” ile geliyor

    Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Toyota’nın zengin SUV geçmişini ve fonksiyonel otomobiller konusundaki deneyimini bir araya getiren Yaris Cross, yenilenen versiyonunda 116 HP’lik tam hibrit versiyonun yanı sıra Hybrid 130 tam hibrit motor seçeneğiyle de sunulacak. 1.5 litrelik yeni tam hibrit sistem, daha büyük ve daha güçlü bir elektrik motoruyla kombine ediliyor.

    Yüzde 14 güç artışıyla 132 HP güç sunacak Yaris Cross Hybrid 130, aynı zamanda yüzde 30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak. Yüksek performans rakamlarıyla birlikte 103-122 g/km aralığında sınıfının en düşük CO2 emisyon değerlerine sahip olacak Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlayacak.

    Yaris Cross’un çevik ve güven veren performansı, GA-B platformunun alçak ağırlık merkezi ve yüksek rijitlik sağlayan gövdesiyle destekleniyor. Bununla birlikte Yeni Yaris Cross modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapıldı. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildi.

    Kabinde eksiksiz bir dijital kullanıcı deneyimi

    Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Toyota Yaris Cross, tamamen yeni bir dijital kullanıcı deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Yenilenen modelde, sürücünün tercihine göre özelleştirilebilen 7 veya 12.3 inç dijital göstergelerin yanı sıra daha sezgisel tepkiler veren 9 veya 10.5 inç multimedya ekranı yer alacak.

    Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırılırken, sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual, Sportif ve Arazi olmak üzere farklı modlarla ekran temasını değiştirebileceği şekilde tasarlandı.

    Toyota gelişmiş multimedya sistemi, artırılmış işlemci gücü sayesinde komutlara daha hızlı yanıt vererek kolay ve sezgisel kullanım için tasarlandı. Sistemde; geliştirilmiş, daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir “Hey Toyota” sesli asistan da yer alacak. Hem Apple CarPlay hem de Android Auto için kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile kolay bağlantı sağlayan sistem her zaman pratik bir kullanım sunacak.

    Yeni Toyota Yaris Cross tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yaris Hatchback modelini dünyada sınıfının en güvenli otomobili yapma hedefiyle yola çıkan Toyota, aynı vizyonu geniş kapsamlı Toyota T-Mate paketiyle donatılan Yaris Cross’a da uyarladı. Toyota T-Mate, bir otomobili daha güvenli hale getirmesinin yanı sıra sürüşü kolaylaştıran gelişmiş sürücü destek sistemlerini de içeriyor.

    Yeni Yaris Cross’ta bu özellikler her zamankinden daha etkili olacak şekilde geliştirildi ve en yeni nesil Toyota Safety Sense sistemleriyle donatıldı. Böylece Yaris Cross segmentinde ilk kez sunulan birçok özelliği ile fark yaratmaya devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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