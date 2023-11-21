2024 Toyota Yaris Cross tanıtıldı: Daha güçlü hibrit motor, büyük ekranlar

- Yenilenen Toyota Yaris Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yeni Yaris Cross “Hybrid 130” ile geliyor
- Kabinde eksiksiz bir dijital kullanıcı deneyimi
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Yenilenen Toyota Yaris Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yaris Cross’un kendine has tasarımı, yenilenen modelde sunulacak Premiere Edition ile daha da çekici hale getirilecek. Siyah tavan ile birlikte sunulacak yeni Haki rengi ve 17” ve 18” jant seçenekleri iletamamlanan Premiere Edition, kabinde gövde rengiyle uyumlu gösterge paneli, döşemeler ve detaylarla öne çıkıyor. Bununla birlikte Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de Yaris Cross’un daha dinamik görünmesine katkı sağlayacak. Yaris Cross’un yeni gövde renklerinden biri de Pasifik Mavi seçeneği olacak.
Yeni Yaris Cross “Hybrid 130” ile geliyor
Yüzde 14 güç artışıyla 132 HP güç sunacak Yaris Cross Hybrid 130, aynı zamanda yüzde 30 artışla birlikte 185 Nm tork değerine sahip olacak. Yüksek performans rakamlarıyla birlikte 103-122 g/km aralığında sınıfının en düşük CO2 emisyon değerlerine sahip olacak Yaris Cross Hybrid 130, 0-100 km/s hızlanmasını da 10.7 saniyede tamamlayacak.
Yaris Cross’un çevik ve güven veren performansı, GA-B platformunun alçak ağırlık merkezi ve yüksek rijitlik sağlayan gövdesiyle destekleniyor. Bununla birlikte Yeni Yaris Cross modelinde, gürültü ve titreşimi daha da azaltmak adına bir dizi güncellemeler yapıldı. Motor gürültüsünü düşürecek güncellemelerin yanı sıra rüzgar ve yol gürültüsünü engellemek adına daha kalın ön cam, ön ve arka yan camlara yer verildi.
Kabinde eksiksiz bir dijital kullanıcı deneyimi
Sınıfında öne çıkan ölçülerdeki ekranlar, her koşulda en iyi görüntüyü sağlayacak şekilde konumlandırılırken, sürücünün tercihine bağlı olarak Smart, Casual, Sportif ve Arazi olmak üzere farklı modlarla ekran temasını değiştirebileceği şekilde tasarlandı.
Toyota gelişmiş multimedya sistemi, artırılmış işlemci gücü sayesinde komutlara daha hızlı yanıt vererek kolay ve sezgisel kullanım için tasarlandı. Sistemde; geliştirilmiş, daha duyarlı bir ses tanıma sistemi ve doğal konuşma dilini tanıyabilen yerleşik bir “Hey Toyota” sesli asistan da yer alacak. Hem Apple CarPlay hem de Android Auto için kablosuz akıllı telefon entegrasyonu ile kolay bağlantı sağlayan sistem her zaman pratik bir kullanım sunacak.
Yeni Yaris Cross’ta bu özellikler her zamankinden daha etkili olacak şekilde geliştirildi ve en yeni nesil Toyota Safety Sense sistemleriyle donatıldı. Böylece Yaris Cross segmentinde ilk kez sunulan birçok özelliği ile fark yaratmaya devam edecek.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.