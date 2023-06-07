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    Eşarj, 360 kW güce sahip Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurdu

    Türkiye'de sayıları artan elektrikli araçlara yönelik şarj çözümleri gittikçe çoğalıyor. Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan biri olan Eşarj, Türkiye'deki en hızlı şarj istasyonunu kurdu.
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    Eşarj, Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurdu Tam Boyutta Gör
    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara-Isparta yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Taymek Unlu Mamüller dinlenme tesislerinde yer alan Eşarj yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu ile araçlar yüzde 10'dan yüzde 80 şarja ortalama 20 dakikada ulaşabiliyor.

    Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağıyla kurulduğu günden bugüne müşterilere yarım milyondan fazla şarjlanma deneyimi yaşatan ilk şirket olduklarını ifade eden Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, şunları kaydetti:

    "İlklerin şirketi Eşarj olarak, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarında geçirdikleri zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin zamanlarını verimli kullanmalarına odaklanarak yatırımlarımızda yüksek hızlı şarj istasyonlarına ağırlık veriyoruz.

    Türkiye'de de bir ilke imza atarak kurduğumuz 360 kilovat gücündeki ilk ve en hızlı şarj istasyonu ile ağımızı gün geçtikçe genişleterek 2023 sonuna kadar 81 ilde en az 1 DC olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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