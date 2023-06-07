Elektrikli otomobillerin soğuk havalardaki temel sorunu çözüldü

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde buluna bataryaların en önemli sorunlarından birisi de soğuk havalardaki performans düşümü. Ancak Çinli girişim Greater Bay Technology, en yeni elektrikli araç bataryasının soğuk havalarda bile normal hızlarda şarj olabileceğini iddia ediyor.

Soğuk havada şarj derdi bitiyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg'e göre, şirketin kurucu ortağı ve başkanı Huang Xiangdong, şirketin yeni Phoenix hücresinin süper iletken malzemeler ve termal yönetim kullanarak -20 dereceden 25 dereceye sadece 5 dakika içinde ısındığını ve pilin "tüm hava koşullarında altı dakika içinde" şarj olmasını sağladığını söylüyor. Huang, “Phoenix bataryası sadece elektrikli araçların uzun şarj süresini değil, diğer sorunlu noktaları da ele alıyor: Sıcak bir gün ya da soğuk bir gün olması fark etmez, Phoenix bataryasının menzili etkilenmeyecektir.” dedi.

Tam Boyutta Gör Soğuk havalarda şarj verimliliğinin düşmesi, elektrikli araç bataryaları alanında süregelen bir engel oluşturuyor. Polestar ve GM de dahil olmak üzere diğer otomobil üreticileri ısı pompaları ekleyerek bu sorunun üstesinden gelmiş ve hatta Alman ZF şirketi kabin ısıtması için kullanılan enerjiyi azaltmak amacıyla ısıtmalı bir emniyet kemeri (ya da "ısı kemeri") prototipi geliştirmişti.

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Tam Boyutta Gör Yeni Phoenix pilinin 1.000 km (621 mil) menzile sahip olduğu iddia ediliyor. Etkileyici bir şekilde Greater Bay, ideal koşullarda pilin yüzde 80'e 7,5 dakikada veya 6°C'nin üzerindeki çoğu koşulda yaklaşık 10 dakikada şarj edilebileceğini belirtiyor.

Şirket, bataryayı önümüzdeki yıl Çin'in en popüler üçüncü elektrikli otomobil markası olan Aion'un elektrikli araçlarında halka sunmayı planlıyor. Buna ek olarak, Greater Bay Technology, diğer üreticiler ile de görüşme halinde olduğunu belirtiyor. Şirketin önceki birinci nesil pili, yalnızca 15 dakikada 500 km'lik etkili bir menzile kadar şarj edebildiğini iddia ettiği Aion V Plus'ta zaten kullanılıyor

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