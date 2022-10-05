Hyundai Ioniq 6'da tek şarjla 614 kilometre sürüş menzili elde edildi

Şirketten yapılan açıklamada, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, Ioniq 6’da tek şarjla 614 kilometre menzil elde edildiği bildirildi. Bunun günümüzdeki elektrikli araçlara bakıldığında ortalamanın üzerinde bir değer olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Model 3 için bu değer WLTP'ye göre 602 kilometre.
Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan Ioniq 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacağı belirtiliyor.
Ioniq 6, tıpkı kardeşi Ioniq 5 gibi 800V ultra hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400V şarjı da destekliyor.
Ioniq 6, araç içindeki yolcuların ferah bir şekilde seyahat etmeleri için 2.950 mm gibi uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Yeni nesil otomobil böylece segmentinde liderlik elde etmek için E-GMP'nin esnekliğinden en iyi şekilde yararlanıyor. E-GMP ile birlikte, yenilikçi Araç Güç Kaynağı (V2L) teknolojisini sunan otomobil, dev bir taşınabilir güç bankası haline dönüşüyor.
IONIQ 6, 0.21 cd sürtünme katsayısını nasıl elde etti?
Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla Ioniq 6'nın tamamen elektrikli sürüş menzilini en üst düzeye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda aracın 0,21 cd’lik bir sürtünme katsayısına ulaşmasını da sağladı. Otomotiv dünyasındaki en düşük değerlerden biri olan 0.21 cd, aktif hava klapesi, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu gibi sürtünmeyi azaltıcı parçalarla elde edildi.
Hyundai Motor Company, BEV segmentindeki en verimli otomobili tasarlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek. Modellerdeki aerodinami iyileştikçe BEV modellerdeki menzil endişesi de büyük ölçüde azaltılmış olacak. Hyundai Ioniq 6, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satışa sunularak hem yakıt ekonomisi hem de üst düzey sürüş performansını aynı anda sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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