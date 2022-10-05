Hyundai Ioniq 6'da tek şarjla 614 kilometre sürüş menzili elde edildi

Tam Boyutta Gör Hyundai, elektrikli araçlar üzerine oluşturduğu Ioniq markasıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan Ioniq 5 ile adından söz ettiren Koreli üretici, şimdi de temmuz ayında tanıttığı yeni Ioniq 6 ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, dünya çapında geçerli olan hafif araç test prosedürüne (WLTP) göre, Ioniq 6’da tek şarjla 614 kilometre menzil elde edildiği bildirildi. Bunun günümüzdeki elektrikli araçlara bakıldığında ortalamanın üzerinde bir değer olduğunu söylemek mümkün. Örneğin Model 3 için bu değer WLTP'ye göre 602 kilometre.

Hyundai’nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan Ioniq 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh’lik bir tüketim elde edilirken, aynı zamanda satışa sunulacağı ülkelerde de en verimli bataryalı elektrikli modellerden (BEV) biri olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Ioniq 6'nın etkileyici elektrikli sürüş performansı, Hyundai’nin elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP platformundan ve düşük rüzgar direncinden geliyor. E-GMP, optimum elektrik performansı sunarken, yalnızca 15 dakikalık şarj ile 351 kilometrelik bir menzil sunuyor. Aynı zamanda 350 kWsa ultra hızlı şarj istasyonlarında da yaklaşık 18 dakikada yüzde 10 ila 80 arasında pilini doldurabiliyor.

Ioniq 6, tıpkı kardeşi Ioniq 5 gibi 800V ultra hızlı şarj özelliğine de sahip. Ayrıca, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400V şarjı da destekliyor.

Ioniq 6, araç içindeki yolcuların ferah bir şekilde seyahat etmeleri için 2.950 mm gibi uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Yeni nesil otomobil böylece segmentinde liderlik elde etmek için E-GMP'nin esnekliğinden en iyi şekilde yararlanıyor. E-GMP ile birlikte, yenilikçi Araç Güç Kaynağı (V2L) teknolojisini sunan otomobil, dev bir taşınabilir güç bankası haline dönüşüyor.





IONIQ 6, 0.21 cd sürtünme katsayısını nasıl elde etti?

Hyundai, kapsamlı aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla Ioniq 6'nın tamamen elektrikli sürüş menzilini en üst düzeye çıkarmakla kalmadı aynı zamanda aracın 0,21 cd’lik bir sürtünme katsayısına ulaşmasını da sağladı. Otomotiv dünyasındaki en düşük değerlerden biri olan 0.21 cd, aktif hava klapesi, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoyler ve tekerlek boşluğu gibi sürtünmeyi azaltıcı parçalarla elde edildi.

Migros, elektirkli araçlar için şarj istasyonları kuracak 7 sa. önce eklendi

Hyundai Motor Company, BEV segmentindeki en verimli otomobili tasarlamak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek. Modellerdeki aerodinami iyileştikçe BEV modellerdeki menzil endişesi de büyük ölçüde azaltılmış olacak. Hyundai Ioniq 6, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de satışa sunularak hem yakıt ekonomisi hem de üst düzey sürüş performansını aynı anda sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai Ioniq 6'da tek şarjla 614 kilometre menzil elde edildi