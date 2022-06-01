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    Google Universal Analytics’den (UA) Google Analytics 4 (GA4) Geçiş Rehberi

    Google Analytics, web veya uygulama üzerindeki tüm verileri analiz edeceğiniz webmasterlar için geliştirilmiş bir istatistik uygulamasıdır İşte eski Analytics'den yeni Analytics'e geçiş rehberi:
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    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Google Analytics nedir?

    Google Analytics, web veya uygulama üzerindeki tüm verileri analiz edeceğiniz webmasterlar için geliştirilmiş bir istatistik uygulamasıdır. Analytics üzerinden web site trafiğinizi analiz edebilir ayrıca trafiğinizi analiz edebilirsiniz. Sitenize gelen ziyaretlerin lokasyon bilgisine, cihaz bilgisine, yönlendirmesi gibi birçok veriyi içerisinde bulunduruyor.

    SEO yapan kişilerin en çok kullandığı araçlardan biridir sebebi ise site içerisindeki dönüşümleri, hedefleri anlık olarak takip edebilir ve rapor çıkartabilirler. Site içerisindeki trafik hareketlenmelerini yakından takip ederek istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

    Google Analytics hakkında daha fazla bilgi almak için Google Analytics Nedir? Makalemize göz atabilirsiniz.

    Google Analytics 4 nedir?

    Google Analytics 4 (GA4) artık resmi olarak Google Analytics'in önerilen mülk türüdür. Beta sürümünde ilk eklendiğinde Uygulama + Web Mülkü olarak adlandırılıyordu. Analytics 4’ün oluşturulma amacı uygulama ve web ara yüzündeki verileri ayrı mülklere ayırmak yerine tek bir mülk içerisinde verileri tutmak ve ziyaretleri izlemek.

    16 Mart 2022'de Google'dan yapılan bir duyurunun ardından, Temmuz 2023'ten itibaren GA4'ün tek seçeneğimiz olacağını biliyoruz.

    Google Analytics 4 (GA4) hakkında daha fazla bilgi almak için Google Analytics 4 nedir? Makalemizi incelemeyi unutmayın.

    Google Universal Analytics’den (UA) Google Analytics 4 (GA4) Geçiş Nasıl Yapılır?

    Google Universal Analytics’den Google Analytics 4'e geçiş yapmak için sol tarafta bulunan "Yönetici" alanına tıklayınız. Açılan Ekranda mülk kısmında "GA4'e Geç" veya "GA4 Kurulum Asistanına" alanına tıklayınız.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Yeni bir Google Analytics 4 mülkü oluşturmam gerekiyor alanında "Başlayın" butonuna tıklayınız.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Yeni bir Google Analytics 4 mülkü oluşturun alanında "Mülk Oluştur" butonuna tıklayınız.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Kurulum Asistanı alanında açılan menüde "Etiket Yükleme" butonuna tıklayınız.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Veri Akışları alanından oluşturmuş olduğunu mülkün domain adresinize tıklayınız.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Web akışı ayrıntıları alanından Etiketleme Talimatları> "Global Site Etiketi (gtag.js)" alanına tıklayınız. Bu kodu sitenizin gerekli alanlarına ekleyiniz.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    Kurulum Tamamlandı, Google Analytics menülerinde sağ tarafta "Gerçek Zamanlı" alanına tıklayarak anlık sitenizdeki ziyaretleri ve ziyaretçilerin hangi sayfada olduğunu görebilirsiniz.

    Eski Analytics'den yeni Analytics'e nasıl geçilir?
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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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