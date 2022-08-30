Apple Watch Pro'ya geçecekler için üzen detay: Eski kordonlar uymayabilir

Apple Watch’un kasa boyutu yıllar içinde büyümüş olsa da, kullanıcılar daha eski saat kordonlarını yeni modellerle kullanabildi. Bu, Apple Watch Series 8 ile birlikte tanıtılması beklenen Apple Watch Pro modeliyle değişebilir.

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Apple Watch Pro kayışları özel olabilir

Apple, şimdiye kadar Apple Watch’un tasarımını neredeyse hiç değiştirmediği için uyumluluk sorunu hiç yaşanmadı. Her Apple Watch modeli iki boyutla gelir: bir küçük versiyon bir de ondan 4mm daha büyük versiyon. Örneğin; Watch Series 3’e kadar olan modellerde 38mm 42mm kasa boyutlarını gördük. Series 4 ile kasa boyutu 40mm ve 44mm’ye çıkarıldı. Series 7, 41mm ve 45mm kasa boyutları ile geldi. Geriye dönük baktığımızda, kasa boyutunun yıllar içinde yalnızca 3mm büyüdüğünü görüyoruz. Bu, kullanıcının daha küçük saatten daha büyük saate geçmediği sürece eski kayışları yeni modelde de kullanabileceği anlamına geliyor. Apple Watch’un orijinal kayışlarının oldukça pahalı olduğu düşünüldüğünde harika bir şey ancak bu durum Apple Watch Pro ile değişecek gibi görünüyor.

Apple Watch Pro'da tasarım değişikliği

Söylentiler, Apple Watch Pro’nun (belki de Apple Watch Series 8 Pro) standart modelden biraz daha büyük olacağı ve belli kişilere hitap edeceği yönünde. Watch Pro’nun 47mm kasa boyutuna sahip olacağı söyleniyor. 6.9mm gibi önemli bir artış olacağından, 38mm, 40mm ve 41mm Apple Watch için alınan kayışlar haliyle Pro modeline uymayacak. 42mm, 44mm ve 45mm Apple Watch’ların da kayışları Watch 8 Pro ile tam uyumlu olmayacaktır. Apple’ın bu modelde ufak tasarım değişikliğine de gitmesi bekleniyor.

Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir 1 gün önce eklendi

Apple Watch Pro modelinin 7 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. iPhone 14 etkinliği, önceden kayıt edilmiş videolardan oluşan sanal bir etkinlik olacak ve her zamanki gibi YouTube, Apple etkinlik sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

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Eski Apple Watch kordonları Apple Watch Pro'ya uymayabilir