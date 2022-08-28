Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir

Apple, yaklaşmakta olan iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 modellerini duyurmak için 7 Eylül'de Far Out etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğe sayılı günler kalmışken ortaya çıkan bir rapor, yaklaşmakta olan Apple Watch Pro'nun düz kenarlı bir tasarımla geleceğini ve 47mm kasa boyutuna sahip olacağını söylüyor.
Apple Watch Pro düz kenarlı bir tasarımla gelebilir
Apple Watch Pro, geliştirilmiş dayanıklılığı vurgulayan düz kenarlı bir tasarıma ve daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir rapora göre, Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuyla piyasaya sürülecek.
Geçtiğimiz günlerde tanınmış analist Ross Young, Apple Watch Pro'nun ekran boyutunun muhtemelen 1,99 inç olacağını öne sürmüştü. 47mm kasa da yaklaşık 1,99 inç olabileceği için raporun doğru olma ihtimali yüksek.
Apple Watch Pro için beklenen diğer özellikler arasında titanyum kasa, daha uzun pil ömrü, genişletilmiş Düşük Güç Modu, S8 çip yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: