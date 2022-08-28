Tam Boyutta Gör

Apple, yaklaşmakta olan iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 modellerini duyurmak için 7 Eylül'de Far Out etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğe sayılı günler kalmışken ortaya çıkan bir rapor, yaklaşmakta olan Apple Watch Pro'nun düz kenarlı bir tasarımla geleceğini ve 47mm kasa boyutuna sahip olacağını söylüyor.

iPhone 14 Pro'nun görselleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Apple Watch Pro düz kenarlı bir tasarımla gelebilir

Apple Watch Pro, geliştirilmiş dayanıklılığı vurgulayan düz kenarlı bir tasarıma ve daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir rapora göre, Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuyla piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde tanınmış analist Ross Young, Apple Watch Pro'nun ekran boyutunun muhtemelen 1,99 inç olacağını öne sürmüştü. 47mm kasa da yaklaşık 1,99 inç olabileceği için raporun doğru olma ihtimali yüksek.

Apple Watch Pro için beklenen diğer özellikler arasında titanyum kasa, daha uzun pil ömrü, genişletilmiş Düşük Güç Modu, S8 çip yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir