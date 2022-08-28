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    Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir

    Apple'ın 7 Eylül'deki etkinliğinde Apple Watch Pro'yu duyurması bekleniyor. Ortaya çıkan bir rapor ise Apple Watch Pro'nun 47mm kasa boyutuna sahip olacağını söylüyor.
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    Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir
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    Apple, yaklaşmakta olan iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 modellerini duyurmak için 7 Eylül'de Far Out etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinliğe sayılı günler kalmışken ortaya çıkan bir rapor, yaklaşmakta olan Apple Watch Pro'nun düz kenarlı bir tasarımla geleceğini ve 47mm kasa boyutuna sahip olacağını söylüyor.

    Apple Watch Pro düz kenarlı bir tasarımla gelebilir

    Apple Watch Pro, geliştirilmiş dayanıklılığı vurgulayan düz kenarlı bir tasarıma ve daha büyük bir ekrana sahip olabilir. Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir rapora göre, Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuyla piyasaya sürülecek.

    Apple Watch Pro, 47mm kasa boyutuna sahip olabilir
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    Geçtiğimiz günlerde tanınmış analist Ross Young, Apple Watch Pro'nun ekran boyutunun muhtemelen 1,99 inç olacağını öne sürmüştü. 47mm kasa da yaklaşık 1,99 inç olabileceği için raporun doğru olma ihtimali yüksek. 

    Apple Watch Pro için beklenen diğer özellikler arasında titanyum kasa, daha uzun pil ömrü, genişletilmiş Düşük Güç Modu, S8 çip yer alıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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