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    Anlık Bildirim

    Microsoft, “Süper Çözünürlük” API’si DirectSR’yi duyurdu

    Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte yerel “Süper Çözünürlük” özelliğini kullanıma alacak. Firma, DirectSR adlı özellik için Nvidia, AMD ve Intel ile çalıştığını açıkladı.
    Microsoft, “Süper Çözünürlük” API’si DirectSR’yi duyurdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, muhtemelen Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte yerel “Süper Çözünürlük” özelliğini kullanıma alacak. Yazılım devi bu bağlamda geliştiricilerin Nvidia, AMD ve Intel'in süper çözünürlüklü yapay zeka yükseltme özelliklerini oyunlarına entegre etmeleri için sorunsuz bir yol sunacak yeni bir Windows API'si üzerinde çalışıyor. DirectSR olarak adlandırılan yeni API, sorunsuz ve kolay entegrasyonu amaçlıyor.

    Microsoft DirectSR duyuruldu

    Microsoft, Süper Çözünürlüğün (SR) yeni nesil oyunlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için GPU donanım satıcılarıyla ortaklaşa tasarladığı yeni DirectSR API’sini duyurdu. Yayınlanan blog yazısında yeni DirectSR API'si oyunlar ve süper çözünürlük teknolojileri arasındaki "eksik halka" olarak tanımlanıyor. Firma, DirectSR sayesinde donanımlar arasında ölçeklenen daha sorunsuz, daha verimli bir deneyim sağlanacağını ifade ediyor. Microsoft, görünüşe göre DirectSR sayesinde geliştiricilerin her bir yükseltme teknolojisi için kod yazmalarını ortadan kaldıracak. Microsoft, DirectSR’nin Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution ve Intel XeSS’i desteklediğinin altını da çiziyor.

    Microsoft, DirectSR’nin yakında Agility SDK'da herkese açık bir önizleme olarak sunulacağını ve geliştiricilerin test edip geri bildirimlerde bulunmasına olanak tanınacağını söylüyor. Ancak Microsoft, DirectSR'nin oyunlarda nasıl kullanılacağına dair bir detay paylaşmadı. Firma, GDC (Game Developers Conference) kapsamında gerçekleştirilecek DirectX State of the Union etkinliğinde daha fazla detay paylaşacağını söylüyor. Bu etkinlik 21 Mart'ta gerçekleşecek ve Microsoft'un yanı sıra Nvidia ve AMD'den temsilciler de yer alacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/29/24086443/microsoft-directsr-super-resolution-api https://devblogs.microsoft.com/directx/directx-innovation-on-display-at-gdc-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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