Microsoft, “Süper Çözünürlük” API’si DirectSR’yi duyurdu

Microsoft DirectSR duyuruldu
Microsoft, Süper Çözünürlüğün (SR) yeni nesil oyunlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için GPU donanım satıcılarıyla ortaklaşa tasarladığı yeni DirectSR API’sini duyurdu. Yayınlanan blog yazısında yeni DirectSR API'si oyunlar ve süper çözünürlük teknolojileri arasındaki "eksik halka" olarak tanımlanıyor. Firma, DirectSR sayesinde donanımlar arasında ölçeklenen daha sorunsuz, daha verimli bir deneyim sağlanacağını ifade ediyor. Microsoft, görünüşe göre DirectSR sayesinde geliştiricilerin her bir yükseltme teknolojisi için kod yazmalarını ortadan kaldıracak. Microsoft, DirectSR’nin Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution ve Intel XeSS’i desteklediğinin altını da çiziyor.
Microsoft, DirectSR’nin yakında Agility SDK'da herkese açık bir önizleme olarak sunulacağını ve geliştiricilerin test edip geri bildirimlerde bulunmasına olanak tanınacağını söylüyor. Ancak Microsoft, DirectSR'nin oyunlarda nasıl kullanılacağına dair bir detay paylaşmadı. Firma, GDC (Game Developers Conference) kapsamında gerçekleştirilecek DirectX State of the Union etkinliğinde daha fazla detay paylaşacağını söylüyor. Bu etkinlik 21 Mart'ta gerçekleşecek ve Microsoft'un yanı sıra Nvidia ve AMD'den temsilciler de yer alacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/29/24086443/microsoft-directsr-super-resolution-api https://devblogs.microsoft.com/directx/directx-innovation-on-display-at-gdc-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.