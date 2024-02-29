Microsoft, “Süper Çözünürlük” API’si DirectSR’yi duyurdu

Tam Boyutta Gör Microsoft, muhtemelen Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte yerel “Süper Çözünürlük” özelliğini kullanıma alacak. Yazılım devi bu bağlamda geliştiricilerin Nvidia, AMD ve Intel'in süper çözünürlüklü yapay zeka yükseltme özelliklerini oyunlarına entegre etmeleri için sorunsuz bir yol sunacak yeni bir Windows API'si üzerinde çalışıyor. DirectSR olarak adlandırılan yeni API, sorunsuz ve kolay entegrasyonu amaçlıyor.

Microsoft DirectSR duyuruldu

Microsoft, Süper Çözünürlüğün (SR) yeni nesil oyunlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için GPU donanım satıcılarıyla ortaklaşa tasarladığı yeni DirectSR API’sini duyurdu. Yayınlanan blog yazısında yeni DirectSR API'si oyunlar ve süper çözünürlük teknolojileri arasındaki "eksik halka" olarak tanımlanıyor. Firma, DirectSR sayesinde donanımlar arasında ölçeklenen daha sorunsuz, daha verimli bir deneyim sağlanacağını ifade ediyor. Microsoft, görünüşe göre DirectSR sayesinde geliştiricilerin her bir yükseltme teknolojisi için kod yazmalarını ortadan kaldıracak. Microsoft, DirectSR’nin Nvidia DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution ve Intel XeSS’i desteklediğinin altını da çiziyor.

Son Windows 11 güncellemesi yine sorunlara yol açıyor 1 gün önce eklendi

Microsoft, DirectSR’nin yakında Agility SDK'da herkese açık bir önizleme olarak sunulacağını ve geliştiricilerin test edip geri bildirimlerde bulunmasına olanak tanınacağını söylüyor. Ancak Microsoft, DirectSR'nin oyunlarda nasıl kullanılacağına dair bir detay paylaşmadı. Firma, GDC (Game Developers Conference) kapsamında gerçekleştirilecek DirectX State of the Union etkinliğinde daha fazla detay paylaşacağını söylüyor. Bu etkinlik 21 Mart'ta gerçekleşecek ve Microsoft'un yanı sıra Nvidia ve AMD'den temsilciler de yer alacak.

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