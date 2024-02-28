Tam Boyutta Gör Ekran kartı sevkiyatları ve dolaylı olarak satışları uzunca bir süredir hacimli büyümeden yoksun durumda. Ancak Jon Peddie Research'ün son raporuna göre değişim sinyalleri yaşanıyor gibi görünüyor. Zira 2023 yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçlara göre ekran kartı sevkiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Son 25 yılın en büyük artışı

Rapora göre sevkiyatlarda yaşanan yüzde 6 oranındaki artış son 25 yılın en büyüğü olma niteliğini taşıyor. Bu dönemde PC GPU sevkiyatlarının 76,2 milyon adet ile önemli bir hacme ulaştığı bildiriliyor. Rapora göre yıldan yıla yüzde 24’lük bir büyüme yaşanırken JPR bu artışın onlarca yıl sonra yaşanan en büyük artış olduğunu belirtiyor.

JPR, ekran kartlarının 2024-2026 yılları arasında yıllık yüzde 3,6'lık bir bileşik büyümeye sahip olacağını ve 2026 yılına kadar neredeyse 5 milyar GPU'nun piyasaya gireceğini tahmin ediyor. JPR, beş yıl içinde PC GPU (ayrık) penetrasyonunun yüzde 30’a ulaşmasını bekliyor.

Hemen hemen her sektörde bir büyüme oluşturan yapay zekanın GPU pazarında da itici güç olması bekleniyor. Üreticilerin bu alana odaklanacakları belirtilirken yılın son çeyreğinde yaşanan büyümenin genellikle yeni yılın habercisi olduğunun altı çiziliyor.

Micron, Nvidia’nın yen AI GPU’ları için HBM3E üretimine başladı 18 sa. önce eklendi

Bu arada toplam GPU sevkiyatlarının yıldan yıla büyümesi yüzde 20 artarken masaüstü ekran kartları yüzde 1 azaldı, dizüstü bilgisayar GPU'ları ise yüzde 32 artış gösterdi. Pazar payı açısından AMD ve Nvidia sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,36 pay kaybettiler. Intel ise yüzde 2,8'lik bir artışla birkaç çeyrek önce iki rakibine kaptırdığı payı geri aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Ekran kartlarında son 25 yılın en büyük artışı yaşandı