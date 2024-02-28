Ekran kartlarında son 25 yılın en büyük artışı yaşandı

Son 25 yılın en büyük artışı
Rapora göre sevkiyatlarda yaşanan yüzde 6 oranındaki artış son 25 yılın en büyüğü olma niteliğini taşıyor. Bu dönemde PC GPU sevkiyatlarının 76,2 milyon adet ile önemli bir hacme ulaştığı bildiriliyor. Rapora göre yıldan yıla yüzde 24’lük bir büyüme yaşanırken JPR bu artışın onlarca yıl sonra yaşanan en büyük artış olduğunu belirtiyor.
JPR, ekran kartlarının 2024-2026 yılları arasında yıllık yüzde 3,6'lık bir bileşik büyümeye sahip olacağını ve 2026 yılına kadar neredeyse 5 milyar GPU'nun piyasaya gireceğini tahmin ediyor. JPR, beş yıl içinde PC GPU (ayrık) penetrasyonunun yüzde 30’a ulaşmasını bekliyor.
Bu arada toplam GPU sevkiyatlarının yıldan yıla büyümesi yüzde 20 artarken masaüstü ekran kartları yüzde 1 azaldı, dizüstü bilgisayar GPU'ları ise yüzde 32 artış gösterdi. Pazar payı açısından AMD ve Nvidia sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,36 pay kaybettiler. Intel ise yüzde 2,8'lik bir artışla birkaç çeyrek önce iki rakibine kaptırdığı payı geri aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.