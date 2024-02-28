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    Ekran kartlarında son 25 yılın en büyük artışı yaşandı

    Jon Peddie Research’ün raporuna göre ekran kartı sevkiyatları son 25 yılın en büyük artışını yaşadı. Rapora göre 2023’ün son çeyreğinde sevkiyatlar yüzde 6 oranında artış gösterdi.
    Ekran kartlarında son 25 yılın en büyük artışı yaşandı Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı sevkiyatları ve dolaylı olarak satışları uzunca bir süredir hacimli büyümeden yoksun durumda. Ancak Jon Peddie Research'ün son raporuna göre değişim sinyalleri yaşanıyor gibi görünüyor. Zira 2023 yılının dördüncü çeyreğine ait sonuçlara göre ekran kartı sevkiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi.

    Son 25 yılın en büyük artışı

    Rapora göre sevkiyatlarda yaşanan yüzde 6 oranındaki artış son 25 yılın en büyüğü olma niteliğini taşıyor. Bu dönemde PC GPU sevkiyatlarının 76,2 milyon adet ile önemli bir hacme ulaştığı bildiriliyor. Rapora göre yıldan yıla yüzde 24’lük bir büyüme yaşanırken JPR bu artışın onlarca yıl sonra yaşanan en büyük artış olduğunu belirtiyor.

    JPR, ekran kartlarının 2024-2026 yılları arasında yıllık yüzde 3,6'lık bir bileşik büyümeye sahip olacağını ve 2026 yılına kadar neredeyse 5 milyar GPU'nun piyasaya gireceğini tahmin ediyor. JPR, beş yıl içinde PC GPU (ayrık) penetrasyonunun yüzde 30’a ulaşmasını bekliyor.

    Ekran kartlarında son 25 yılın en büyük artışı yaşandı
    Hemen hemen her sektörde bir büyüme oluşturan yapay zekanın GPU pazarında da itici güç olması bekleniyor. Üreticilerin bu alana odaklanacakları belirtilirken yılın son çeyreğinde yaşanan büyümenin genellikle yeni yılın habercisi olduğunun altı çiziliyor.

    Bu arada toplam GPU sevkiyatlarının yıldan yıla büyümesi yüzde 20 artarken masaüstü ekran kartları yüzde 1 azaldı, dizüstü bilgisayar GPU'ları ise yüzde 32 artış gösterdi. Pazar payı açısından AMD ve Nvidia sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,36 pay kaybettiler. Intel ise yüzde 2,8'lik bir artışla birkaç çeyrek önce iki rakibine kaptırdığı payı geri aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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