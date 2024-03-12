Intel, dizüstü ve masaüstü CPU sevkiyatında AMD ve Apple’ı üçe katladı

Teknoloji Editörü
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Pazar araştırma firması Canalys, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin küresel işlemci raporunu yayınladı. Raporda bölgelere göre kullanıcı eğilimleri de irdelenirken en dikkat çekici faktör ise Intel’in işlemci sevkiyatlarında oldu.
Intel, ilgili dönemde masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinde AMD ve Apple’ın toplamından üç kat daha fazla sevkiyat gerçekleştirmiş durumda. Intel, rakiplerini üçe katladı
Rapora göre APAC (Asya Pasifik) ve EMEA'da (Avrupa ve Orta Doğu / Afrika) pazarlarında masaüstü bilgisayarlara olan talebin canlı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte PC dizüstü bilgisayar segmentinin Çin ve Latin Amerika bölgesinde güçlü olduğu, Kuzey Amerikalı kullanıcıların ise daha çok tabletlere eğilimli olduğu belirtiliyor.
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Rapor aynı zamanda işlemci sevkiyatlarını da ortaya koyuyor. Buna göre
Intel, bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüme yaşayarak işlemci sevkiyatını (masaüstü + dizüstü) 50 milyon birime çıkarmış durumda. AMD ise yüzde 1 küçülme ile 8 milyon adet, Apple ise yüzde 4 küçülme ile 6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirebildi. Araştırma firması Intel'in yüzde 78'lik pazar payını koruduğunu, AMD'nin payının ise yüzde 13 olduğunu vurguluyor. Bu pazar payları tüm işlemci kategorilerini içerisine alıyor.
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Gelir açısından Intel, PC CPU sevkiyat gelirini yüzde 2 artırarak 41 milyar dolara yükseltmeyi başarırken, onu 8 milyar dolar gelirle Apple ve 5 milyar gelirle AMD takip etti. Apple ve AMD’nin büyüme oranları sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 6 oldu.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.