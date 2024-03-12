Intel, dizüstü ve masaüstü CPU sevkiyatında AMD ve Apple’ı üçe katladı

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Canalys, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin küresel işlemci raporunu yayınladı. Raporda bölgelere göre kullanıcı eğilimleri de irdelenirken en dikkat çekici faktör ise Intel’in işlemci sevkiyatlarında oldu. Intel, ilgili dönemde masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerinde AMD ve Apple’ın toplamından üç kat daha fazla sevkiyat gerçekleştirmiş durumda.

Intel, rakiplerini üçe katladı

Rapora göre APAC (Asya Pasifik) ve EMEA'da (Avrupa ve Orta Doğu / Afrika) pazarlarında masaüstü bilgisayarlara olan talebin canlı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte PC dizüstü bilgisayar segmentinin Çin ve Latin Amerika bölgesinde güçlü olduğu, Kuzey Amerikalı kullanıcıların ise daha çok tabletlere eğilimli olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Rapor aynı zamanda işlemci sevkiyatlarını da ortaya koyuyor. Buna göre Intel, bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüme yaşayarak işlemci sevkiyatını (masaüstü + dizüstü) 50 milyon birime çıkarmış durumda. AMD ise yüzde 1 küçülme ile 8 milyon adet, Apple ise yüzde 4 küçülme ile 6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirebildi. Araştırma firması Intel'in yüzde 78'lik pazar payını koruduğunu, AMD'nin payının ise yüzde 13 olduğunu vurguluyor. Bu pazar payları tüm işlemci kategorilerini içerisine alıyor.

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Tam Boyutta Gör Gelir açısından Intel, PC CPU sevkiyat gelirini yüzde 2 artırarak 41 milyar dolara yükseltmeyi başarırken, onu 8 milyar dolar gelirle Apple ve 5 milyar gelirle AMD takip etti. Apple ve AMD’nin büyüme oranları sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 6 oldu.

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Intel, dizüstü ve masaüstü CPU’larında AMD ve Apple’ı üçe katladı