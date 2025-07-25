Eski iPhone modellerine Type-C getiren kılıf tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Lightning bağlantısının giderek terk edildiği bu dönemde, eski iPhone modellerine USB-C desteği getiren bir kılıf satışa çıktı. İsviçreli mühendis Ken Pillonel'in geliştirdiği özel kılıf, 2018 yılında çıkan iPhone XR ve XS'ten başlayarak 2022 model iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'e kadar toplam 20 farklı cihazla uyumlu.

Eski iPhone'lara Type-C getiren kılıf tanıtıldı

Kaçıranlar için Lightning portu, ilk olarak 2012'de eski 30 pinli konnektörün yerine geçmek üzere tanıtılmıştı. Ancak yakın tarihte tanıtılan iPhone 16e ile birlikte iPhone 14 ve iPhone SE 3'ü satıştan kaldırıldı ve Lightning portuna sahip olan son Apple cihazları da satıştan kalkmış oldu. Günümüzde ise 13 sene boyunca kullanılan Lightning yerini artık endüstri standardı haline gelen USB-C almış durumda.

Eski iPhone'lar için geliştirilen yeni kılıf ise, 9V hızlı şarj, veri aktarımı ve Apple CarPlay desteği sunarken aynı zamanda kablosuz şarj ve MagSafe ile de uyumlu çalışıyor. Böylece kullanıcılar, mevcut telefonlarını değiştirmeden yeni bağlantı standardının sağladığı avantajlardan yararlanabiliyor.

USB-C girişi kılıfın alt sağ köşesine yerleştirilmiş. Bu sayede telefonu yatay tutarak oyun oynarken ya da video izlerken şarj kablosunun elde yarattığı rahatsızlık ortadan kalkıyor. Ancak bazı sınırlamalar yok değil. harici ses donanımları, depolama birimleri veya ekran gibi aksesuarlar USB-C üzerinden desteklenmiyor. Dolayısıyla bu tür bağlantılar için telefonun kılıftan çıkarılması gerekiyor.

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iPh0n3 USB-C kılıfı, Obsoless mağazasında yaklaşık 63 dolardan satışa sunuldu. İlk iki parti ise hızla tükenmiş durumda. Üçüncü partinin eylül ortasında satışa çıkması bekleniyor.

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Eski iPhone modellerine Type-C sürprizi! Yeni kılıf tanıtıldı

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