iPhone 17 Pro’ya özel yansıma önleyici yeni ekran teknolojisi

Artık daha az yansıma olacak
İlk olarak 2024’te gündeme gelen bu ekran teknolojisi, mevcut Ceramic Shield camdan daha çizilmez bir yapı sunmayı hedefliyor. Aktarılanlara göre Apple, başlangıçta üretim sürecinin yavaşlaması nedeniyle bu özelliği rafa kaldırmayı düşünüyordu. Ancak yeni üretim teknikleri sayesinde seri üretim için yeterli verimliliğe ulaşıldı ve proje yeniden hayata döndü.
Yeni ekran, iPhone’un halihazırda sahip olduğu parmak izi tutmayan oleofobik kaplamaya ek olarak yansımayı önleme alanında da bir ilki temsil ediyor. Apple şimdiye kadar bu tür bir kaplamayı yalnızca iPad ve Mac ekranlarında kullanmıştı.
Apple’ın bu adımı, Samsung’un son amiral gemisi cihazlarında kullandığı Gorilla Glass Armor teknolojisinin ardından geldi. Samsung’un bu yeni camı, ekran yansımalarını yüzde 75’e kadar azaltırken açık hava görünürlüğünü de önemli ölçüde iyileştiriyor. Apple’ın bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp benzer bir hamle yapması sürpriz değil.
Ancak belirtmekte fayda var: iPhone 17 ve iPhone 17 Air modelleri bu yeni ekran kaplamasına sahip olmayacak. iPhone 17 serisinin Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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