Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro’ya özel yansıma önleyici yeni ekran teknolojisi

    Aktarılanlara göre Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine özel olarak yansımayı azaltan ve çizilmeye karşı daha dayanıklı yeni bir ekran kaplaması sunmaya hazırlanıyor.

    iPhone 17 Pro’ya özel yansıma önleyici yeni ekran Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri görünüşe göre yeni bir ekran teknolojisiyle gelebilir. Şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı yansımayı azaltan ve çizilmeye karşı daha dirençli ekran kaplamasının ilk kez bu modellerde kullanılması bekleniyor.

    Artık daha az yansıma olacak

    İlk olarak 2024’te gündeme gelen bu ekran teknolojisi, mevcut Ceramic Shield camdan daha çizilmez bir yapı sunmayı hedefliyor. Aktarılanlara göre Apple, başlangıçta üretim sürecinin yavaşlaması nedeniyle bu özelliği rafa kaldırmayı düşünüyordu. Ancak yeni üretim teknikleri sayesinde seri üretim için yeterli verimliliğe ulaşıldı ve proje yeniden hayata döndü.

    Yeni ekran, iPhone’un halihazırda sahip olduğu parmak izi tutmayan oleofobik kaplamaya ek olarak yansımayı önleme alanında da bir ilki temsil ediyor. Apple şimdiye kadar bu tür bir kaplamayı yalnızca iPad ve Mac ekranlarında kullanmıştı.

    Apple’ın bu adımı, Samsung’un son amiral gemisi cihazlarında kullandığı Gorilla Glass Armor teknolojisinin ardından geldi. Samsung’un bu yeni camı, ekran yansımalarını yüzde 75’e kadar azaltırken açık hava görünürlüğünü de önemli ölçüde iyileştiriyor. Apple’ın bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp benzer bir hamle yapması sürpriz değil.

    Ancak belirtmekte fayda var: iPhone 17 ve iPhone 17 Air modelleri bu yeni ekran kaplamasına sahip olmayacak. iPhone 17 serisinin Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    L
    LastStand 21 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hafta sonu altın alınır mı 4x2 nedir pinral kullanıcı yorumları 0212 473 73 73 casio güneş enerjili saat yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Pro
    Apple MacBook Pro M4 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum