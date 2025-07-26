Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: For Honor ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 28 Temmuz'a kadar Totally Reliable Delivery Service, Sword Art Online Fractured Daydream, Railway Empire, For Honor ve Terra Memoria ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Totally Reliable Delivery Service 28 Temmuz'a kadar
- Sword Art Online Fractured Daydream 28 Temmuz'a kadar
- Railway Empire 28 Temmuz'a kadar
- For Honor 31 Temmuz'a kadar
- Terra Memoria 31 Temmuz'a kadar
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya