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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Mac şefi: Windows platformu ARM işlemcilere geçmeli

    Apple’ın yakın zamanda ARM mimarisini temel alan Mac sistemlere geçiş yapacak olması Windows platformunda da bir hareketliliğe neden olacak. Uzmanlar uyarıyor.
    5 sa.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Eski Mac şefi: Windows platformu ARM işlemcilere geçmeli
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    Microsoft ve Qualcomm’un daha verimli Windows dizüstü modelleri için ARM tabanlı sistemler üzerinde yaptığı uzun vadeli çalışma tek tük de olsa meyvelerini veriyor. Henüz Windows ekosistemi böyle bir geçişe hazır değil ancak Apple sadece iki yıl içerisinde bunu gerçekleştirmeyi vadetti.

    Tavsiye var

    ARM tabanlı Apple Silicon işlemcileri yeni nesil Mac sistemlerinde hem üstün verimlilik hem de üstün grafik performansı sunmayı amaçlıyor. Geliştirici kitinde yapılan testler orta seviyedeki Intel ve AMD işlemcilerinin oldukça zorlanacağını gösteriyor. Nihai sürüme geçtiğinde ise Apple Silicon oldukça ses getirecek.

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    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Palm gibi firmalarda patronluk da yapan eski Mac şefi Jean-Louis Gassée, yayınladığı bir makalede Windows ekosisteminin hızlı bir şekilde ARM mimarisine geçiş yapması gerektiğini dile getirdi. Akıllı Telefon 2.0 olarak adlandırılan yeni trendi kaçırarak hayal kırıklığına uğrayan Microsoft’un bu kez hata yapmamasını istiyor.

    Eski Mac şefi: Windows platformu ARM işlemcilere geçmeli
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    Zaten elinde oturmuş bir tecrübe olan Microsoft’un ARM mimarisine olan uyumunu genişletmesini isteyen Gassée bu sayede Mac cihazlarının sunacağı avantajlardan geri kalmayacağını düşünüyor. Şu andan itibaren Microsoft’un iki yılı var.

    Gassée aslında çok haklı zira Apple Silicon temelli ilk Mac modellerinin piyasada yapacağı etkiyle birlikte Dell, HP, Lenovo gibi devler daha fazla model piyasaya sürmek isteyecektir. Artan talep karşısında da Microsoft’un aksiyon alması zorunlu hale gelecektir. Qualcomm hali hazırda dizüstü modelleri için yonga setleri geliştiriyor ancak Apple’ın hamlesine göre optimizasyon gerekli olabilir.



    https://wccftech.com/windows-pcs-will-have-to-switch-over-to-arm-cpus-eventually-to-match-apples-future-offerings-says-former-mac-chief/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 3 sa.
    Çakal paranın kokusunu aldı veriyor ara gazını sansar
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