Gurman açıkladı: M4 işlemcili MacBook Air Mart’ta geliyor

M4 işlemcili MacBook Air ne zaman tanıtılacak?
Apple, 2020’den bu yana M serisi işlemcilerini geliştirerek MacBook ve iPad serilerine entegre etmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz aylarda ise M4 işlemcisini resmen duyurmuştu. Bu süreçte MacBook Pro ve iPad Pro serileri M4 işlemcisiyle güncellenirken, MacBook Air modelleri henüz M4’e geçmedi. Bir süredir beklenen yeni MacBook Air modellerinin tanıtım tarihi bir kez daha sızıntılara konu oldu.
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde MacBook Air serisi hakkında konuştu. Gurman’a göre bir süredir macOS 15 beta sürümlerinde görülen M4 işlemcili MacBook Air serisi, çok yakında tanıtılacak. Gurman, kesin tarih vermese de yeni MacBook Air modellerinin mart ayında tanıtılacağını belirtti. Ayrıca Gurman, Apple’ın pazarlık ve satış konusunda hazırlıklara başladığını ve M2/M3 işlemcili MacBook Air modellerinin stoklarının azaldığını belirtti.
TSMC’nin ikinci nesil 3nm sürecinde üretilen M4 çipi, MacBook Air modellerine kayda değer bir performans artışı sağlayacak. Yeni MacBook Air modellerinin işlemci dışında hangi yeniliklere sahip olacağı henüz kesinleşmedi ancak Thunderbolt 4 desteği ve Center Stage kamera gibi güncellemelerin eklenmesi muhtemel görünüyor.
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