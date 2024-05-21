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    Windows devrimi: Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor

    Microsoft, düzenlediği etkinlikte adeta bir Windows devrimini gerçekleştirdi. ARM tabanlı Windows artık Adobe ve diğer üretkenlik uygulamalarının tam desteğini alıyor. İşte detaylar:
    Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows işletim sistemi geleneksel CPU ve GPU’nun yanına Nöral İşlem Birimi'ni (NPU) yeni sistem mimarisinde bir araya getiriyor. Böylelikle küçük dil modelleriyle (SLM) birlikte bulutta çalışan büyük dil modelleri (LLM) Copilot Plus PC destekli donanımlarda yerel olarak çalışabilecek. Microsoft, Copilot Plus PC ile donanımsal altyapıyı standart haline getirirken aynı zamanda Arm tabanlı Windows’lar için de Adobe ve diğerlerinin tam desteğini arkasına alıyor. Bu, Intel ve AMD için büyük bir rekabetin doğuşu anlamına geliyor.

    Windows on ARM'ın eksiklikleri gidiyor

    Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows PC’lerde yer alacak NPU birimleri yapay zeka iş yükleri için 20 kata kadar daha fazla hız ve 100 kata kadar daha fazla verimlilik vadediyor. Bu sayede Copilot Plus PC’ler tüm gün pil ömrü sunarken, çok çekirdekli performansta Apple MacBook Air’den yüzde 58'e kadar daha iyi performans gösterebiliyorlar. Microsoft, Copilot Plus PC’lerin tek şarj ile 22 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar web’de gezinme sunacağını söylüyor; MacBook Air 15 inç'e göre video oynatmada yüzde 20 daha fazla pil ömrü anlamına geliyor.

     

    Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Donanımsal desteklerin yanında Windows artık Qualcomm’un ARM işlemcileriyle daha uyumlu hale getiriliyor. Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive ve OneNote gibi Microsoft 365 uygulamalarında her zamankinden daha fazla yerel Arm64 desteği sağlanıyor. Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Disney+, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve ve daha pek çok uygulama için de Arm üzerinde yerel çalışma olanağı sağlanıyor. Bu uygulamalrdaki destek ilk günden veriliyor.
    Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, platformunda üretkenlik uygulamalarının NPU'nun gücünden tam olarak faydalanabilmesi için kapsamlı da bir ortaklığa gidiyor. Ortaklıklar arasında Adobe, DaVinci Resolve Studio, CapCut, Cephable, LiquidText ve djay Pro yer alıyor. Adobe Photoshop, Lightroom ve Express dahil olmak üzere Adobe'nin amiral gemisi uygulamaları Copilot Plus PC'lere bugünden itibaren geliyor. Illustrator, Premiere Pro ve daha fazlası ise bu yaz piyasaya çıkacak. Microsoft, Adobe'nin bu uygulamalarında yer alan yapay zeka özelliklerinin NPU biriminden en iyi şekilde yararlanabilmesi için işbirliği yaptıklarını da söylüyor.

    Windows on Arm'da tam Adobe desteğinin olmaması içerik oluşturucularının ve kullanıcıların Copilot Plus PC’ye geçişini etkileyecekti. Dolayısıyla genel olarak sağlanan destek geçişi pürüzsüzleştirecektir. Üstün güç verimliliğiyle birlikte Snapdragon X Elite ile başlayan tüm bu değişim Intel ve AMD’nin elini de zorlaştırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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