Windows devrimi: Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor

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Tam Boyutta Gör Windows işletim sistemi geleneksel CPU ve GPU’nun yanına Nöral İşlem Birimi'ni (NPU) yeni sistem mimarisinde bir araya getiriyor. Böylelikle küçük dil modelleriyle (SLM) birlikte bulutta çalışan büyük dil modelleri (LLM) Copilot Plus PC destekli donanımlarda yerel olarak çalışabilecek. Microsoft, Copilot Plus PC ile donanımsal altyapıyı standart haline getirirken aynı zamanda Arm tabanlı Windows’lar için de Adobe ve diğerlerinin tam desteğini arkasına alıyor. Bu, Intel ve AMD için büyük bir rekabetin doğuşu anlamına geliyor.

Windows on ARM'ın eksiklikleri gidiyor

Tam Boyutta Gör Windows PC’lerde yer alacak NPU birimleri yapay zeka iş yükleri için 20 kata kadar daha fazla hız ve 100 kata kadar daha fazla verimlilik vadediyor. Bu sayede Copilot Plus PC’ler tüm gün pil ömrü sunarken, çok çekirdekli performansta Apple MacBook Air’den yüzde 58'e kadar daha iyi performans gösterebiliyorlar. Microsoft, Copilot Plus PC’lerin tek şarj ile 22 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar web’de gezinme sunacağını söylüyor; MacBook Air 15 inç'e göre video oynatmada yüzde 20 daha fazla pil ömrü anlamına geliyor.

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Tam Boyutta Gör Donanımsal desteklerin yanında Windows artık Qualcomm’un ARM işlemcileriyle daha uyumlu hale getiriliyor. Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive ve OneNote gibi Microsoft 365 uygulamalarında her zamankinden daha fazla yerel Arm64 desteği sağlanıyor. Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Disney+, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve ve daha pek çok uygulama için de Arm üzerinde yerel çalışma olanağı sağlanıyor. Bu uygulamalrdaki destek ilk günden veriliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, platformunda üretkenlik uygulamalarının NPU'nun gücünden tam olarak faydalanabilmesi için kapsamlı da bir ortaklığa gidiyor. Ortaklıklar arasında Adobe, DaVinci Resolve Studio, CapCut, Cephable, LiquidText ve djay Pro yer alıyor. Adobe Photoshop, Lightroom ve Express dahil olmak üzere Adobe'nin amiral gemisi uygulamaları Copilot Plus PC'lere bugünden itibaren geliyor. Illustrator, Premiere Pro ve daha fazlası ise bu yaz piyasaya çıkacak. Microsoft, Adobe'nin bu uygulamalarında yer alan yapay zeka özelliklerinin NPU biriminden en iyi şekilde yararlanabilmesi için işbirliği yaptıklarını da söylüyor.

Windows on Arm'da tam Adobe desteğinin olmaması içerik oluşturucularının ve kullanıcıların Copilot Plus PC’ye geçişini etkileyecekti. Dolayısıyla genel olarak sağlanan destek geçişi pürüzsüzleştirecektir. Üstün güç verimliliğiyle birlikte Snapdragon X Elite ile başlayan tüm bu değişim Intel ve AMD’nin elini de zorlaştırıyor.

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Adobe ve diğerleri ARM tabanlı Windows’lara tam destekle geliyor