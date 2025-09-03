Etiya'nın kurumsal yapay zekası Gartner raporunda öne çıkarıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye merkezli küresel yazılım şirketi Etiya’nın yapay zeka platformu Garnet tarafından en iyiler arasında gösterildi. Gartner’ın yayımladığı “2025 Gartner Magic Quadrant™ Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu’nda Etiya’nın yapay zeka platformu öne çıkarıldı.

Etiya tarafından kurumsal müşteriler için geliştirilen yapay zeka platformu; hiper-otomasyon, dijital ikiz modelleme, kişiselleştirme teknolojileriyle dünyanın dört bir yanındaki şirketlere uçtan uca akıllı, müşteri deneyimi odaklı dijital dönüşüm imkanı sunuyor. Kanada’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan geniş kullanım ağıyla Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatına önemli katkı sağlıyor.

Anthropic'in yükselişi sürüyor; Altı ayda değerini üçe katladı 1 sa. önce eklendi

Gartner Magic Quadrant’ta yer almak, Türkiye’den çıkan yapay zeka çözümlerinin artık dünya çapında rekabet ettiğinin açık göstergesi. Bu başarı, yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin teknoloji ihracatında inovasyon odaklı büyümenin geleceğini de şekillendiriyor.

Bu başarının Türkiye’nin yapay zeka alanındaki potansiyelini kanıtladığına vurgu yapan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Türkiye’nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandık. Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bugün ulaştığımız bu nokta, Türk mühendisliğinin, vizyoner bakış açımızın ve yerli teknoloji gücümüzün bir sonucudur.” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Etiya'nın kurumsal yapay zekası Gartner raporunda öne çıkarıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: