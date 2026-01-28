Anthropic, yeni yatırım turunda 350 milyar doları hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında OpenAI’ın en güçlü rakiplerinden biri olarak görülen Anthropic, yeni yatırım turunda hedef büyütüyor. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre şirket, başlangıçta 10 milyar dolar olarak planlanan fonlama hedefini yaklaşık 20 milyar dolara yükseltti. Kapanış aşamasına yaklaşan bu anlaşma tamamlandığında Anthropic’in şirket değerlemesi 350 milyar dolar seviyesine çıkacak.

Yatırımcı talebi beklentilerin çok üzerine çıktı

Anthropic’in yatırım hedefini iki katına çıkarması beklenenden çok daha güçlü yatırımcı ilgisiyle ilişkili. Sürece yakın kaynaklara göre, yatırımcıların ilgisi ilk belirlenen hedefin beş ila altı katına ulaşmış durumda. Şirketin, ilk etapta 10 ila 15 milyar dolarlık kısmı kısa süre içinde güvence altına alması, kalan kısmı ise önümüzdeki haftalarda tamamlaması bekleniyor.

Yatırımcılar, Anthropic’i özellikle iş dünyasına yönelik yapay zeka çözümlerine odaklanması, liderlik yapısındaki istikrar ve yazılım geliştiriciler arasında hızla popülerleşen Claude Code aracı nedeniyle cazip bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyor. Şirketin Claude ekosistemi, son dönemde hem kurumsal müşteriler hem de geliştirici toplulukları arasında yaygın biçimde kullanılmaya başladı.

Teknoloji devleri de masada

Yatırım turuna Singapur devlet varlık fonu GIC ile ABD merkezli yatırım şirketi Coatue liderlik ediyor. Daha önce de bildirildiği üzere Sequoia Capital bu turda Anthropic’e önemli bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Mevcut yatırımcılar arasında yer alan Iconiq Capital, Altimeter Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, G Squared ve Factorial Funds’un da yeni turda yer alması bekleniyor.

Bununla birlikte, finansal yatırımcıların sağladığı 20 milyar dolara ek olarak, Microsoft ve Nvidia’nın da şirkete toplamda 15 milyar dolara kadar yatırım taahhüdünde bulunduğu ifade ediliyor.

Anthropic için 2026 yılı bir halka arz yılı da olabilir. Şirketin bu yıl içinde gerçekleşebilecek bir IPO için hukuk firması Wilson Sonsini ile çalışmaya başladığı ve bankalarla ön görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Şirketin CEO’su Dario Amodei, daha önce OpenAI’da erken dönem çalışanları arasında yer almış, ancak 2020 yılında şirketin yönü ve yapay zeka güvenlik politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Sam Altman ile yollarını ayırarak Anthropic’i kurmuştu.

