Yapay zeka şirketi Anthropic'in yükselişi sürüyor; Altı ayda değerini üçe katladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlama ile birlikte Silikon Vadisi'nde önemli bir oyuncu hâline gelen şirketlerden biri de Anthropic oldu. ChatGPT sayesinde inanılmaz bir sıçrama yapan OpenAI kadar olmasa da Anthropic de kısa sürede değerine değer kattı. Üstelik şirketin yükselişi ivme kazanarak devam ediyor.

ChatGPT ve Gemini ile kafa kafaya yarışabilen büyük dil modeli Claude ile bu alanda varlık gösteren Anthropic, bu hafta 13 milyar dolar daha yatırım aldı. Bu yeni yatırım turu sırasında şirket 183 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu da şirketin Mart ayından bu yana değerini üçe katladığını gösteriyor. Çünkü Mart ayındaki yatırım turu sırasında Anthropic'e 61.5 milyar dolar değer biçilmişti.

Anthropic'in Öngörülen Yıllık Geliri 5 Milyar Dolara Ulaştı

Eski bir OpenAI araştırmacısı olan Dario Amodei tarafından kurulan ve Amazon'un desteğini alarak büyüyen Anthropic, şu ana kadar ChatGPT kadar popüler bir ürün ortaya koyamamış olsa da hem şirkette bir araya gelen ekip hem de Claude'un arkasındaki teknoloji yatırımcılara umut veriyor. Çünkü, popülerlik bakımından olmasa da teknoloji bakımından OpenAI ile neredeyse kafa kafaya ilerliyor.

Anthropic'e biçilen değerin altı ay gibi kısa bir sürede üç katına çıkmasının bir diğer sebebi de şirketin gelir kaynaklarını güçlendirmesi oldu. Bu yıl başladığında şirketin yıllık gelirinin yaklaşık 1 milyar dolar olması bekleniyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada öngörülen yıllık gelir 5 milyar dolara ulaşmış durumda. Şirketin bu kadar kısa sürede gelir potansiyelini bu kadar yükseltmesi, yatırımcı çekmesini kolaylaştırırken, değerini de hızla arttırıyor.

