SpaceX tarihe geçti, ilk kez bir güçlendirici havada yakalandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeniden kullanılabilir roketler ile uzay endüstrisinde devrim yapan Elon Musk’ın şirketi SpaceX yine tarihe geçmeyi başardı. Yıllar önce Elon Musk’ın hayal olarak paylaştığı roket yakalama planı gerçeğe dönüştü.

Mechazilla iş başında

Devasa Starship roketinin beşinci fırlatma denemesinde, Super Heavy güçlendirici roketi Starship roketini başarılı bir şekilde atmosfere çıkardı. Fırlatmanın ardından dünyaya geri dönen Super Heavy roketi, Mechazilla adı verilen iki mekanik kol tarafından başarılı bir şekilde havada yakalandı.

SpaceX fırlatma rampaları devasa su harcıyor 16 sa. önce eklendi

Starship roketi ise yaklaşık 1 saat sonra başarılı bir şekilde Hint Okyanusu’na iniş yaptı. SpaceX fırlatma hedefinin Super Heavy güçlendiriciyi yakalamak ve Starship'in Hint Okyanusu’na indirmek olarak açıklamıştı.

Starship projesi Elon Musk'ın Mars'a insanlı yolculuk hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Sadece ticari fırlatmalar için değil NASA’ının Artemis görevinde de Starship önemli bir rol üstelenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Roket yakalama rüyası gerçek oldu