SpaceX tarihe geçti, ilk kez bir güçlendirici havada yakalandı

Mechazilla iş başında
Devasa Starship roketinin beşinci fırlatma denemesinde, Super Heavy güçlendirici roketi Starship roketini başarılı bir şekilde atmosfere çıkardı. Fırlatmanın ardından dünyaya geri dönen Super Heavy roketi, Mechazilla adı verilen iki mekanik kol tarafından başarılı bir şekilde havada yakalandı.
Starship roketi ise yaklaşık 1 saat sonra başarılı bir şekilde Hint Okyanusu’na iniş yaptı. SpaceX fırlatma hedefinin Super Heavy güçlendiriciyi yakalamak ve Starship'in Hint Okyanusu’na indirmek olarak açıklamıştı.
Starship projesi Elon Musk'ın Mars'a insanlı yolculuk hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Sadece ticari fırlatmalar için değil NASA’ının Artemis görevinde de Starship önemli bir rol üstelenecek.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.