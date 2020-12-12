Evde göz testi yapabilecek cihaz ve akıllı telefon uygulaması geliştirildi

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Californias’s EyeQue kurumu araştırmacıları kitle fonlama projesi olarak başlattıkları VisionCheck2 adlı cihazı ve projeyi tanıttı. Yeni proje sayesinde göz testlerinin evden akıllı telefon uygulaması sayesinde yapılabileceği belirtiliyor.

Yeni cihazda MIT patentli kırılma teknolojisi kullanılmakla birlikte kullanıcılar 2 farklı renkte hatlar halinde görüntü veren iOS&Android uyumlu akıllı telefon uygulamasını açıyor ve cihazı telefona, gözünü de cihaza yerleştiriyor.

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Kırmızı ve yeşil

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Kullanıcılar telefon yardımıyla gördükleri kırmızı ve yeşil hatları bir araya getirip sarı renkli tek bir hat haline getiriyorlar böylece bu işlemi yapmak için gerekli piksel hareketleri o göze ait refraksiyon ( Kelime olarak "kırılma" anlamına gelir. Fizik prensip olarak, ışığın bir ortamdan diğerine geçişte açısını değiştirmesi ve hızında değişiklik olması anlamında kullanılır. Göz Hastalıkları yönünden ise gözün kırma kusurunun tespiti için yapılan muayeneye verilen isimdir. ) miktarına karşılık geliyor.

Cihaz kullanım sonrasında içinde bulunan algoritmalar sayesinde myopi, hipermetropi ve astigmatizma tanısı koyup uygun gözlük numaralarını reçete edebiliyor. Ayrıca cihaz PDCheck adı verilen ve iki göz bebeğinin birbirine olan uzaklığını ölçüp gözlüğün boyunun belirlenmesine yardımcı olacak sistemi de beraberinde getiriyor.

Ayrıca Bkz. "İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu"

Yeni kitle fonlama kampanyası Mayıs 2021’de 57 Dolar ile satışa sunulmakla birlikte proje yıllık abonelik gerektiriyor. İlk 2 yıl kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak olan abonelikler daha sonra yılda 29 Dolar ücretli olacak.

https://www.eyeque.com/newsdetail/introducing-eyeque-visioncheck-2-the-worlds-most-powerful-do-it-yourself-smartphone-vision-test/

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