Su soğutmalı GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan EVGA, GeForce GTX 460 SE SuperClocked modelini duyurdu. 288 paralel işlem birimine sahip yeni GeForce GTX 460 versiyonunu temel alan ekran kartı, referans tasarımı kullanıyor ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 720MHz GPU, 1440 paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 SE SuperClocked, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekliyor ve görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor.
CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan EVGA GeForce GTX 460 SE SuperClocked, 190 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.
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Fiyatta bir yanlışlık yoksa çok gereksiz bir model olmuş...
sana katılmak ile birlikte GTX 460SE alınacağına aynı fiyata GTX 460 192 bit lik olan modeli tercih etmek daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum zira 192 bit olmasına rağmen 336 parelel işlemciye sahip olan bu kart 228 parele işlemciye sahip SE modelinden gpu olarak daha performanslı sadece SE modelinin 1 GB üstünlüğü yüksek çözünürlülükte %15-20 lik bir farka neden olur. ama GPU olarak 192 bit lik gtx460 daha revaçta olmalı zaten gpu yapısı olarak normal gtx460 ile bire bir aynı olan ve biraz oc ile normal GTX 460 dan daha yüksek bir performans sergileyebilecek bir karttır, 192 bit lik model kesinlikle SE modeline ve normal gtx460 a göre tercih edilmeli diye düşünüyorum... zira tam bir fiyat performans canavarı
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Buyrun buda GTX460 768 mb nin nnormal modele nazaran perforormansını gözler önüne seriyor...
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