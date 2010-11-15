Su soğutmalı GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan EVGA, GeForce GTX 460 SE SuperClocked modelini duyurdu. 288 paralel işlem birimine sahip yeni GeForce GTX 460 versiyonunu temel alan ekran kartı, referans tasarımı kullanıyor ancak fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 720MHz GPU, 1440 paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 460 SE SuperClocked, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI teknolojisini destekliyor ve görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte geliyor.

CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunan EVGA GeForce GTX 460 SE SuperClocked, 190 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.