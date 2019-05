Evga Killer Xeno Pro ethernet kartı

CPU, GPU derken son yıllarda bir de NPU yani Network Processing Unit (ağ işlem birimi) terimiyle karşı karşıya gelmeye başladık. 2006 yılında kurulan Bigfoot Networks firması, NPU kavramını bilgisayarlarını büyük oranda çevirimiçi oyun amaçlı kullanan kullanıcılılara yönelik kullanıyor. Firmanın ilk ürünü olan, NPU 'ya sahip ve oyunculara yönelik tasarlanmış ağ bağdaştırıcısı Killer NIC 'in sağladığı faydalar karşısında, 150$ 'lık satış fiyatına değip değmeyeceği oldukça uzun süreler tartışılmıştı. Bu sırada Bigfoot Networks Killer NIC 'in daha gelişmiş bir versiyonu olan ve daha uygun fiyatlı bir model üstünde çalıştı ve yeni ürünleri Killer Xeno Pro artık satışta ...

Tam Boyutta Gör

Bigfoot Networks 'ün bu üründe yaptığı en büyük atılım artık kartı kendilerinin üretmiyor oluşu. Büyük üreticiler baskı devre kartları kendi üretebildiğinden ufak firmaların başkalarına ürettirmesine kıyasla çok daha uygun fiyata malediliyor. Bu sayede, sadece yongayı satan Bigfoot Networks'ün 2. nesil NPU birimine sahip ethernet kartı ilk versiyonuna göre 30$ daha uygun fiyatla, 120$ 'a satılıyor. Xeno Pro da fiyat dışında da bazı iyileştirmer bulunuyor. İlk versiyonla aradaki en büyük teknik fark yeni kartın ses işleme hattı sayesinde sesli konuşmaları da hızlandırıyor oluşu. Ayrıca kullanılan bellek miktarı da 2 katına yani 128 mb'a çıkartılmış durumda. NPU olarak görev yapan işlemci ise 400 MHz hızında çalışan bir PowerPC.

Killer Xeno Pro ve daha önceki Killer NIC ethernet kartları, temel olarak Windows'un içinde gelen TCP/IP yığınlarını atlayıp TCP/IP protokollerini kendi üstünde çalıştırıyor. Bu sayede işlemci, Windows'un sistem işlemcisine yaptırdığı TCP/IP paket işlemlerinden kurtulmuş oluyor. Bu da teorik olarak işlemci gücünün başka noktalara daha fazla kaydırılabilmesi anlamına geliyor. Ayrıca Killer serisi ağ kartları bünyelerindeki TCP/IP protokollerine has iyileştirmeler sayesinde standart bir ethernet kartı + CPU 'ya göre daha düşük gecikme süreleri (ping) sunduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör

Killer Xeno Pro üzerinde bir ethernet kartında görmeye alışık olmadığımız bir çok giriş çıkış birimine sahip. Mikrofonunuzu ses kartından söküp Xeno 'ya takıyorsunuz. Xeno da sesi sıkıştırarak ister dışarıdaki çıkıştan ister içeriden kablo ile ses kartına aktarıyor. Usb arayüzü ise ağ depolama sürücülerinin yönetimi için bulunuyor. Barındırdığı güçlü işlemci sayesinde Killer Xeno Pro Firewall, VoIP ve ağ depolama sürücülerinin yönetimi de gerçekleştirebilecek. Şu an ki sürücülerle Firewall ve depolama yönetimi fonksiyonlarının çalışmadığını da belirtelim.

Killer Xeno Pro yazılımsal olarak da kullanıcısına bir çok seçenek sunuyor. Kartın kontrol yazılımı sayesinde sistemde çalışan her programa değişik öncelikler tanımlayabilir ve bant genişliğinizden gönderme ve alma (upload/download) olarak ayrı ayrı ne kadar kullanıcağına karar verebilirsiniz. Game ve application modları sayesinde de, oyun oynacağınız zaman gecikme sürelerini minimum düzeye indirebilir, internetinizi uygulamalara yönelik kullandığınızda da uyumluluğu en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Peki teoride oldukça iyi duran bu kadar özelliğin pratikteki getirileri neler? İşlemci üzerinden ağ işlemlerini almak oynadığınız oyunun kare/sn oranını ne kadar etkileyecektir veya gecikme süreleri ne kadar azalacaktır? İşte bu soruların cevabını Anandtech'in incelemesinde bulmak mümkün. Testlerde EVE Online, World of Warcraft ve Team Fortress 2 ağırlıklı olarak kullanılmış. İlk test EVE Online da kare/sn testi. Tamamen aynı bileşenlerden oluşturulmuş 2 adet bilgisayardan birinde Killer Xeno Pro varken diğerinde anakart üzerinde gelen ethernet kartı kullanılmış. Ortalama kare/sn de sadece 0.2 'lik bir fark mevcut.

Tam Boyutta Gör

Team fortress 2 testlerinde ise büyük tutarsızlık yaşamışlar. Gecikme sürelerinde bir testte Xeno Pro öndeyken diğer testte geri kalmış. Bu durumun devam etmesi dolayısıyla test sonuçlarına yer verilmemiş. Test sırasında editörler gecikme sürelerinde Killer Xeno Pro ve on board ethernet arasında herhangi bir fark görmemişler. Son olarak ise ürünün QoS(Quality of Service)ve bant genişliği yönetim fonksiyonlarını test edilmiş. Torrent arka tarafta dosya indirirken World of warcraft'ın gecikme süreleri 10 ms farkla Xeno Pro'nun lehine...

Genel olarak durumu yorumlayacak olursak eğer Xeno Pro'nun kötü internetinizi güzele çevirme yada düşük sisteminizde yüksek kare/sn oranlarında oyun oynatabilme gibi sihirli yetenekleri bulunmuyor. Ürünün getirdikleri teoride her ne kadar ilginç ve mantıklı gelse de, gerçek hayatta uygulaması sadece ufak farklar yaratıyor. Yine de maliyet benim için önemli değil, ben alabileceğim en üst performansı almalıyım diyorsanız, EVGA Killer Xeno Pro bilgisayarınızda hoş bir eklenti olacaktır.

http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3594&p=1