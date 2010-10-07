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EVGA'dan Nvidia'nın perakende adımına ilk yorum

8 yıl
11,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın kendi markasıyla ekran kartı satmaya başlamasının, iş ortakları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Bu konuda ilk açıklama, Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA cephesinden geldi. Firma sözcüsü Joe Darwin'in açıklamalarına bakılırsa, Nvidia'nın yeni adımı EVGA için kaygı verici bir durum değil.

Joe Darwin yaptığı açıklamada, Nvidia'nın bir süredir perakende satış pazarına girme planlarından bahsettiğini dolayısıyla bu son adımın şaşırtıcı olmadığını belirtti. EVGA olarak mükemmel teknik destek sunduklarını ve RMA servis sürelerinin ortalama 2 gün olduğunu belirten Darwin, bu seviyede rekabetçi olacak başka birini görmediklerini söyledi.

EVGA olarak Nvidia ekran kartları sunmaya ve en iyi servisi vermeye devam edeceklerini belirten Darwin, açıklamasında net bir şekilde dile getirmese de EVGA'nın, Nvidia'nın son adımında pekte hoşnut olmadığı söyleniyor. Adı önce Intel'in Larrabee ardından AMD'nin Radeon serisi için anılan EVGA'nın, gelecekte nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.


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yc#1 8 yıl
3dfx'ten farklı olarak Nvidia'nın ürün gamı çok daha geniş. Quadro, Tesla, Ion, Tegra... Sırf son kullanıcıya yönelik grafik pazarında geriye düştü, kendi markasıyla üretime başladı diye 3dfx'le aynı kaderi payşalacağını sanmıyorum.
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UzmaN345 8 yıl
Evga bu işten cok darbe yiyecegi kesin bence nekadar bizi etkilemez diyorsada TIRAŞ
sunuçta bugunekadar en kaliteli cpu evga satıyorlardı ama artık nvidia kendine saklar sonuçta en çok agrıza yapan urun cpudur cpu nekdar kaliteli ise ekran kartı hem okadar kararlı olur ve oc potansiyelide güçlü olur bunu bu işten anlıyan herkez bilir
kusura bakmasın evga
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fatihcanery 8 yıl
çekik gözlü yazılım firmasıyız diyordu,bu kadar tükürüp yalan bir firma görmedim.midem bulandı iyice nvidiadan .Ama şu var sakın batmasın :))
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DH Misafiri 8 yıl
CPU'larda olduğu gibi GPU'larda da aracı firmaları kaldırılarak direkt, tek elden satılmazı lazım. AMP, Lİghtning, SuperOC, DirectCU, Ultradurable, Extreme, Calibre, VaporX, PCS+, Sonic, Platinum, Cyclone, Hawk, ... gibi firmaların saçmalıklarına ve firmaların kendilerine gerek yok
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apollonx 8 yıl

DH Misafiri

CPU'larda olduğu gibi GPU'larda da aracı firmaları kaldırılarak direkt, tek elden satılmazı lazım. AMP, Lİghtning, SuperOC, DirectCU, Ultradurable, Extreme, Calibre, VaporX, PCS+, Sonic, Platinum, Cyclone, Hawk, ... gibi firmaların saçmalıklarına ve firmaların kendilerine gerek yok


Hayır aksine olmalarında fayda var diğer türlü nvidianın yetersiz gereksiz soğutucularıyla kim uğraşmak ister. Bence nvidia kendi bacağına sıkıyor bu hareket ile. Evga gibi büyük firmalara belki etki etmezde tüketiciye ucuz yollu f/p ürünü sunan firmalar rahatsız olabilir, haklılarda.
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arimurdul 8 yıl
Nvidia'nın bu hareketi EVGA'yı çok da etkilemeyecektir. Nvidia'nın son kullanıcıya satacağı ürünler referans tasarım. Ürünlerde ne bir OC olacak ne bir extra soğutma, düz modellerden bahsedioruz burada. EVGA gibi referans modelleri alıp en optimize performansı ortaya çıkartan firmaları bu durum etkilemeyecektir. Daha çok etiket satışı yapan daha düşük pozisyondaki partnerlerde sorun olacaktır. EVGA alan kişi %80 oranında OClu ürünlerini aldığından rahatsız olsa da bu rahatsızlığın boyutu çok da fazla olmayacaktır.
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DH Misafiri 8 yıl
XFX aynı şeyleri düşünmüyor ama. XFX nVidia ile bağlarını koparmış durumda.
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Source 8 yıl
Bir kaç y önce forumda voodoo 5 6000 satılmıştı nasıl kaçırdım onu bilmiyorum
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Man From Atlantis 8 yıl

DH Misafiri

XFX aynı şeyleri düşünmüyor ama. XFX nVidia ile bağlarını koparmış durumda.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya şu Voodoo 5 6000 in resimlerini verip verip adamın yüreğini sızlatmayın ya. Vallahi de billahi de içim sızlıyor ya.
Yazan: Glide sever OverClocKing
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Batuist 8 yıl
zaten pazarda bir dolu nvidia kart üreten firma var.. evga için bir tane daha artış ne farkeder ki!!
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GuitarMania 8 yıl
EVGA resmen Sen Giderken Biz Geliyorduk demiş
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vidoko 8 yıl
bence sıkıntı olmayacak diğer üreticiler 5 dolar ucuzaverir olr biter ..nvidia mutlaka kendi markası adında kendi ürettiğiini dahapahalıya verecek ..
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murdocklawless 8 yıl
intel'inde kendi anakartları var ama piyasanın hakimi olan marka değil. asus, giga, msi varken kim ne yapsın intel anakartı icabında.
aynı şekilde nvidia'dan da bir tehdit olmaz diğer ekran kartı üreticileri için.
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cestvrai 8 yıl
ya Charlie semmiaccurate forumlarında da AMD'nin bulldozer işlemcisinin server
kanadıyla ilgilenen John Fraue
(Director of Product Marketing for Server/Workstation products at AMD)
ile kanka geçiniyor. Adam resmen AMD'nin sevdiği adam olmuş
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