EVGA'dan Nvidia'nın perakende adımına ilk yorum

Nvidia'nın kendi markasıyla ekran kartı satmaya başlamasının, iş ortakları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Bu konuda ilk açıklama, Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın en büyük iş ortağı olan EVGA cephesinden geldi. Firma sözcüsü Joe Darwin'in açıklamalarına bakılırsa, Nvidia'nın yeni adımı EVGA için kaygı verici bir durum değil.

Joe Darwin yaptığı açıklamada, Nvidia'nın bir süredir perakende satış pazarına girme planlarından bahsettiğini dolayısıyla bu son adımın şaşırtıcı olmadığını belirtti. EVGA olarak mükemmel teknik destek sunduklarını ve RMA servis sürelerinin ortalama 2 gün olduğunu belirten Darwin, bu seviyede rekabetçi olacak başka birini görmediklerini söyledi.

EVGA olarak Nvidia ekran kartları sunmaya ve en iyi servisi vermeye devam edeceklerini belirten Darwin, açıklamasında net bir şekilde dile getirmese de EVGA'nın, Nvidia'nın son adımında pekte hoşnut olmadığı söyleniyor. Adı önce Intel'in Larrabee ardından AMD'nin Radeon serisi için anılan EVGA'nın, gelecekte nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.