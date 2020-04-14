Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Evrenin bilinen en parlak 'yıldız patlaması' keşfedildi

    Yeryüzü'nden 3,6 milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen SN2016aps isimli süpernova, rekorun bir önceki sahibinin iki katı oranında bir parlaklığa sahip.
    2 sa.
    636
    15
    4
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Evrenin bilinen en parlak 'yıldız patlaması' keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı, evrenin bilinen en parlak yıldız patlamasının keşfedildiğini duyurdu. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışmada, SN2016aps isimli süpernova patlamasının, rekorun bir önceki sahibinin yaklaşık iki katı oranında müthiş bir parlaklığa sahip olduğu belirtiliyor.

    Yaklaşık 3,6 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan SN2016aps patlaması, isminden de anlaşıldığı gibi ilk olarak 2016 yılında gözlenmiş. Birmingham Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacı Matt Nicholl, SN2016aps'ın uzun bir süre kendi galaksisinden bile çok daha parlak bir görüntüye sahip olduğunu söylüyor. Çalışmanın lider araştırmacısı olan Nicholl, inanılmaz bir uzay olayı olarak nitelendirdiği SN2016aps'ın normal bir süpernovanın yaklaşık 5-10 katı oranında kütleye sahip olduğunu belirtti (Güneş'in 50-100 katı).

    Matt Nicholl,"Süpernovaları iki farklı ölçek içerisinde değerlendirebiliyoruz: Patlamanın toplam enerjisi ve bu enerjinin görülebilir ışık veya radyasyon halinde yayılan kısmı. Tipik bir süpernovada yayılan radyasyon, toplam enerjinin genellikle %1'ine tekabül eder. SN2016aps'de ise radyasyonun, normal bir süpernovanın patlama enerjisinin beş katı oranında olduğunu tespit ettik. Bu, bir süpernovadan yayılan bugüne kadar gördüğümüz en güçlü ışık anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme riskiyle karşı karşıya

    Evrenin bilinen en parlak 'yıldız patlaması' keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Nicholl ve ekibi SN2016aps'nin müthiş parlaklığının nedenleriyle ilgili bazı tespitlerde bulunmuş. Işık spektrumunu inceleyen araştırmacılar, patlamanın, süpernova ve dev bir gas kabuğunun çarpışması sonucu güçlendiğini düşünüyor. Gaz kabuğunun, süpernovaya dönüşmeden yıllar önce yıldızdan yayıldığı tahmin ediliyor.

    "Patlamanın parlaklığı nedeniyle süpernovanın galaksisini göremedik"

    Northwstern Üniversitesi'nden araştırmacı Dr. Peter Blanchard,"SN2016aps'nin farklı olduğunu ilk kez gözlemlediğimiz anda anlamıştık; evrenin ortasında öylece duruyor gibi bir görüntüsü vardı. SN2016aps o kadar parlaktı ki, yaydığı ışık azalana kadar içinde bulunduğu galaksiyi göremedik bile." şeklinde konuştu.

    Gizmodo'ya konuşan Matt Nicholl,"Bu tarz devasa yıldızların, evrenin ilk evrelerinde daha yaygın olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu verileri kullanarak evrenin ilk yıldızlarının patlamalarına bir göz atma fırsatı yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

    Önümüzdeki yıl fırlatılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun büyük bir potansiyel sunduğundan bahseden Harvard araştırmacısı Edo Berger,"Bu olağanüstü süpernovayı daha iyi bir zamanda bulamazdık sanırım. SN2016aps gibi devasa patlamaların evrende ortaya çıkabildiğini artık biliyoruz. NASA'nın yeni James Webb teleskobu, uzayda inanılmaz uzaklıklara göz atarak bu tarz patlamaları gözlemleyecek ve böylece belki de evrenin ilk yıldızlarının ölümlerini izleme fırsatı yakalayacağız." şeklinde konuştu.

    Nature Astronomy'deki makaleye buradan ulaşabilirsiniz.



    https://phys.org/news/2020-04-scientists-supernova-outshines.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı
    5 sa.
    Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı
    7 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 50 dk. yeni yorumcu
    Ya bizim gibi varlıklar yandıysa ne kadar şanslıyız siz düşünün ya biz ölseydik bir anda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 1 sa.
    bundan daha siirsel cok az sey olabilir herhalde. hidrojen haric vucudundaki tum zerreler evrenin ilk zamanlarinda gerceklesen buna benzer devasa bir patlamanin eseri. oyle bir patlama ki isigi galaksideki yuz milyarlarca yildizin isiginin toplamindan daha parlak. isin baska bir siirsel boyutuda yaratilisin cogu zaman kaosdan, yikimin icinden doguyor olmasi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    tahir40 (Tahir ) 1 sa.
    Kim bilir etrafındaki kaç yıldız sistemini yakıp kavurmuş, kaç gezegeni cehenneme çevirmiştir vicdansız.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 sa. tahir40
    Şimdi o gezegenlerde ne hayatlar başlamıştır geçen 3.6 milyar yılda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Evrenin bilinen en parlak 'yıldız patlaması' keşfedildi Sonraki Samsung Galaxy Fold 2, S Pen olmadan gelebilir 3 sa. Chrome OS'un bazı Android uygulamaları, web uygulamalarıyla değiştiriliyor 4 sa. Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM başarı ile çalıştırıldı 4 sa. Meizu 17'nin Audi işbirliğiyle tasarlanan versiyonu sızdırıldı 5 sa. Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı 5 sa. Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor 6 sa. Crysis Twitter hesabı canlandı 6 sa. Huawei Online Mağaza'da geçerli 200 TL hediye indirim kodu 6 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti 7 sa. Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi 7 sa. Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı 7 sa. Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı 8 sa. Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi 8 sa. Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir 9 sa. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020) 9 sa. ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı 10 sa. 2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede 10 sa. Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu 11 sa. Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi
    DonanımHaber
    Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ü...
    DonanımHaber
    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle ...
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIZ ARKADAŞ BULMAK İSTEYENLER İÇERİ
    DH Forum
    RTÜK'ten Netflix'e ; " Uyardık, Gözlerimiz Üzerlerinde."
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim