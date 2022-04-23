Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exynos 1280 yonga seti sessiz sedasız tanıtıldı

    Exynos 1280 yonga seti 2.55Gbps seviyesine kadar bağlantılara izin veren 5G modem ve 2+6 çekirdek ölçeklendirmesi ile orta üst seviye telefonlarda rekabet etmeye geliyor. 
    Oy Ver

    Exynos 1280
    Tam Boyutta Gör

    Alt seviye akıllı telefonlarında daha fazla Exynos işlemci kullanma kararı alan Samsung’un bu doğrultudaki ilk yonga seti Exynos 1280 olacak. Orta üst seviye telefonlara daha iyi 5G desteği sunacak Exynos 1280 firmanın veri tabanında yerini aldı. 

    Exynos 1280 neler sunuyor?

    5nm sürecindeki Exynos 1280 yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali-G68 grafik birimi yanında nöral işlemciye sahip olan bir yapay zekâ motoru yer alıyor. Entegre modem 2.55Gbps seviyesine kadar 5G hız aktarımlarını ve 1.2Gbps seviyesine kadar LTE hız aktarımlarını destekliyor. 

    Çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantı tarafında yer alırken tek kamerada 108MP, çift kamerada 32MP çözünürlük destekleniyor. 4K 30fps video kaydı, Full HD 120Hz ekran, LPDDR4x ve UFS 2.2 sunulan destekler arasında. Exynos 1280 yonga seti henüz hangi telefonlarda kendisine yer bulacak bilinmiyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 4 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 1 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Smart 5
    Infinix Smart 5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız