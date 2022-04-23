Exynos 1280 yonga seti sessiz sedasız tanıtıldı

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Alt seviye akıllı telefonlarında daha fazla Exynos işlemci kullanma kararı alan Samsung’un bu doğrultudaki ilk yonga seti Exynos 1280 olacak. Orta üst seviye telefonlara daha iyi 5G desteği sunacak Exynos 1280 firmanın veri tabanında yerini aldı.

Exynos 1280 neler sunuyor?

5nm sürecindeki Exynos 1280 yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali-G68 grafik birimi yanında nöral işlemciye sahip olan bir yapay zekâ motoru yer alıyor. Entegre modem 2.55Gbps seviyesine kadar 5G hız aktarımlarını ve 1.2Gbps seviyesine kadar LTE hız aktarımlarını destekliyor.

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Çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantı tarafında yer alırken tek kamerada 108MP, çift kamerada 32MP çözünürlük destekleniyor. 4K 30fps video kaydı, Full HD 120Hz ekran, LPDDR4x ve UFS 2.2 sunulan destekler arasında. Exynos 1280 yonga seti henüz hangi telefonlarda kendisine yer bulacak bilinmiyor.



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