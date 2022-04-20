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    Anlık Bildirim

    Samsung T7 SSD dayanıklılık odaklı hale geliyor

    Samsung Hindistan tarafından yanlışlıkla yapılan bir paylaşım dayanıklılık odaklı bir SSD modelinin yolda olduğunu gösterdi. Samsung T7 SSD Rugged olabilir.     
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    Samsung’un 2020 yılında piyasaya sürdüğü SSD T7 taşınabilir depolama çözümü bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası sunacak. 

    Samsung T7 SSD Rugged mı geliyor?

    Samsung Hindistan sosyal medya hesabında yanlışlıkla paylaşılan bir görsel dayanıklılık odaklı T7 SSD modelinin gündemde olduğunu gösteriyor. Çizgili gövde tasarımı, LED bildirim ve USB Tip-C girişi göze çarpanlar arasında. 

    Daha önce de sızdırıldığı üzere Samsung T7 SSD Rugged depolama çözümü MIL-STD 810G askeri standartlarda darbelere ve şoklara karşı dayanıklı. Aslında standart versiyon da oldukça dayanıklı bir gövdeye sahipti.

    Samsung T7 SSD modeli okuma hızlarında 1050MBps seviyesi, yazma hızlarında ise 1000MBps seviyesini yakalıyor. Ülkemizde 2200TL civarından başlıyor ve parmak izi okuyuculu bir versiyonu da mevcut. Samsung T7 SSD Rugged modelinin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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