Samsung T7 SSD dayanıklılık odaklı hale geliyor

Samsung’un 2020 yılında piyasaya sürdüğü SSD T7 taşınabilir depolama çözümü bir kez daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası sunacak.

Samsung T7 SSD Rugged mı geliyor?

Samsung Hindistan sosyal medya hesabında yanlışlıkla paylaşılan bir görsel dayanıklılık odaklı T7 SSD modelinin gündemde olduğunu gösteriyor. Çizgili gövde tasarımı, LED bildirim ve USB Tip-C girişi göze çarpanlar arasında.

Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı 2 yıl önce eklendi

Daha önce de sızdırıldığı üzere Samsung T7 SSD Rugged depolama çözümü MIL-STD 810G askeri standartlarda darbelere ve şoklara karşı dayanıklı. Aslında standart versiyon da oldukça dayanıklı bir gövdeye sahipti.

Samsung T7 SSD modeli okuma hızlarında 1050MBps seviyesi, yazma hızlarında ise 1000MBps seviyesini yakalıyor. Ülkemizde 2200TL civarından başlıyor ve parmak izi okuyuculu bir versiyonu da mevcut. Samsung T7 SSD Rugged modelinin kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.



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