Eye-Fi kullanıcıları Facebook'a videolarını direk olarak gönderebilecekler

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Wi-Fi destekli hafıza kartlarıyla dijital fotoğraf makinelerinden kablosuz olarak fotoğraf aktarımına izin veren Eye-Fi, kartlarında dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Facebook desteği vermeye başladı. Bu destekle birlikte kullanıcılar çektikleri videolarını ve fotoğraflarını artık bilgisayar kullanmadan direk olarak Facebook hesaplarına gönderebilecekler. Kartlar Facebook'un yanında Picasa, Flickr, MobileMe gibi paylaşım sitelerini de desteklerken, Kullanıcılar yaptıkları fotoğraf-video paylaşımı hakkında arkadaşlarını da haberdar edebilecekler.

Eye-Fi'in dijital fotoğraf makinelerinde kablosuz transfer yeteneği kazandıran hafıza kartlarının fiyatları 49 dolar ile 149 dolar arasında değişiyor. Paylaşım siteleriyle uyumlu olan Share Video (79 dolar), Explore Video (99 dolar) ve Pro (149 dolar) kartları 4GB'lık depolama alanına sahipken, ailenin giriş seviyesindeki üyesi “Home” da 2Gb'lık depolama alanına sahip.

http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS132834+28-Oct-2009+PRN20091028