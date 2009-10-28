Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eye-Fi kullanıcıları Facebook'a videolarını direk olarak gönderebilecekler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Eye-Fi kullanıcıları Facebook'a videolarını direk olarak gönderebilecekler
Tam Boyutta Gör

Wi-Fi destekli hafıza kartlarıyla dijital fotoğraf makinelerinden kablosuz olarak fotoğraf aktarımına izin veren Eye-Fi, kartlarında dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Facebook desteği vermeye başladı. Bu destekle birlikte kullanıcılar çektikleri videolarını ve fotoğraflarını artık bilgisayar kullanmadan direk olarak Facebook hesaplarına gönderebilecekler. Kartlar Facebook'un yanında Picasa, Flickr, MobileMe gibi paylaşım sitelerini de desteklerken, Kullanıcılar yaptıkları fotoğraf-video paylaşımı hakkında arkadaşlarını da haberdar edebilecekler.

Eye-Fi'in dijital fotoğraf makinelerinde kablosuz transfer yeteneği kazandıran hafıza kartlarının fiyatları 49 dolar ile 149 dolar arasında değişiyor. Paylaşım siteleriyle uyumlu olan Share Video (79 dolar), Explore Video (99 dolar) ve Pro (149 dolar) kartları 4GB'lık depolama alanına sahipken, ailenin giriş seviyesindeki üyesi “Home” da 2Gb'lık depolama alanına sahip.


http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS132834+28-Oct-2009+PRN20091028 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu 10 yıl Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u 10 yıl MSI X-Slim X600 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim