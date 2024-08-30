Honor, Snapdragon'lı ilk dizüstü bilgisayarını IFA'da tanıtabilir

Tam Boyutta Gör Honor, MagicBook Art 14'ü Temmuz ayında Çin'de Core Ultra 5 ve Core Ultra 7 işlemci ile piyasaya sürdü. Yakın zamanlı yeni bir rapora göreyse şirket, şimdilerde de MagicBook Art 14 dizüstü bilgisayarını Eylül ayının başlarında IFA'da küresel pazarlarda tanıtacak ve küresel lansmanın Snapdragon destekli bir varyantı da içereceğini söylüyor.

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Honor MagicBook Art 14, 6 Eylül'de küresel pazarlarda

Yeni rapora göre MagicBook Art 14, küresel lansmanda yalnızca yeni bir Klasik Gri renk seçeneğiyle değil, aynı zamanda Snapdragon çipiyle çalışan Windows-on-Arm tabanlı bir seçenekle de gelecek. Ancak, yonga setinin tam model adı bilinmiyor. Yeni Klasik Gri seçeneğinin yanı sıra, dizüstü bilgisayar Yeşil ve Beyaz renklere de sahip olacak. Ayrıca MagicBook Art 14, şirketin ilk Arm tabanlı dizüstü bilgisayarı olacak.

Tam Boyutta Gör Bu bahsedilen bilgiler henüz bir söylenti olsa da şirket daha önce Berlin'deki IFA etkinliğinde yakın zamanda piyasaya sürülen Honor Magic V3 katlanabilir, Honor MagicPad 2 ve MagicBook Art 14 dahil olmak üzere bir dizi ürünü tanıtacağını doğruladı. Şirket ayrıca AIPC ve uç AI teknolojisinin olasılıklarını derinlemesine incelemek için 6 Eylül'de etkinlikte resmi bir açılış konuşması yapacak.

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