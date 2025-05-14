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    F1 2025 PC sistem gereksinimleri açıklandı: RTX 5080 ve dahası

    Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan F1 2025 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Yarış oyunu bu kez sınırları zorlayacak. 

    F1 2025 PC sistem gereksinimleri açıklandı: RTX 5080 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanacak olan F1 2025 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Teknik açıdan göz alıcı görünen yapım, sistemleri zorlayacak gibi görünüyor. Standart ayarlarda GeForce RTX 5080 veya AMD RX 7900 XTX'e ihtiyaç duyuyor. İşte detaylar...

    F1 2025 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    F1 2025 için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı ve 8 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 100 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

    Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i5-9600 veya Ryzen 5 2600X işlemci, NVIDIA RTX 2070, RTX 5060, veya AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 16 GB RAM kapasitesi belirtilmiş. Yol İzleme (Path Tracing) ayarlarında ise, 1080p & 60FPS yükselticiler ise Kalite olarak ayarlıyken oynamak için bir GeForce RTX 5080 veya AMD RX 7900 XTX grafik kartına işaret ediyor.

    F1 2025 PC sistem gereksinimleri
    Minimum    Tavsiye edilen Sanal Gerçeklik Performans Kalite 8K UHD Yol İzleme
    Çözünürlük 1080p@60FPS       // 2K/Göz @90fps 1440p @144fps 4K @60fps 8K @60fps 1080p@60fps
    Ön ayar Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Ultra Yüksek Ultra Yüksek Ultra Maksimum
    Intel İşlemci Core i5-6400, Ryzen3 1200 Core i5-9600k, Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600X Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X Core i5-10600k, Ryzen 5 5600X Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X Corei5-12600k, Ryzen 5 7600X
    NVIDIA GeForce GPU GTX 1060, RX570, Arc A380  RTX 2070 / RTX 5060, RX 6600 XT, Arc A750 RTX 3080Ti / RTX 5080, RX 7900 XT RTX 3080 / RTX 50701Ti, RX 6800 XT, Arc B580 RTX 3080Ti RTX 5080, RX 7900XTX, Arc B580 RTX 4090 / RTX 5090 RTX 4080 SÜPER / RTX 5080, RX 7900XTX
    VRAM 6 GB 8 GB İngiltere 12 GB 16 GB 24 GB 16 GB
    RAM Notları: 8 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 16 GB 16 GB A *ReBAR *3200MT/s RAM A DDR5 RAM 16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 32 GB 16 GB
    Yükselticiler ve Çerçeve Üretimi Native Native Native Native Kalite Dengeli + FG Kalite
    Işın İzleme Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Yol İzleme
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 2 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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