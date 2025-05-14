F1 2025 PC sistem gereksinimleri açıklandı: RTX 5080 ve dahası

F1 2025 PC sistem gereksinimleri açıklandı
F1 2025 için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, NVIDIA GTX 1060 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartı ve 8 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 100 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.
Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Core i5-9600 veya Ryzen 5 2600X işlemci, NVIDIA RTX 2070, RTX 5060, veya AMD Radeon RX 6600 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 16 GB RAM kapasitesi belirtilmiş. Yol İzleme (Path Tracing) ayarlarında ise, 1080p & 60FPS yükselticiler ise Kalite olarak ayarlıyken oynamak için bir GeForce RTX 5080 veya AMD RX 7900 XTX grafik kartına işaret ediyor.
|Minimum
|Tavsiye edilen
|Sanal Gerçeklik
|Performans
|Kalite
|8K UHD
|Yol İzleme
|Çözünürlük
|1080p@60FPS
|//
|2K/Göz @90fps
|1440p @144fps
|4K @60fps
|8K @60fps
|1080p@60fps
|Ön ayar
|Düşük
|Yüksek
|Yüksek
|Yüksek
|Ultra Yüksek
|Ultra Yüksek
|Ultra Maksimum
|Intel İşlemci
|Core i5-6400, Ryzen3 1200
|Core i5-9600k, Ryzen 5 2600X
|Ryzen 5 2600X
|Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X
|Core i5-10600k, Ryzen 5 5600X
|Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X
|Corei5-12600k, Ryzen 5 7600X
|NVIDIA GeForce GPU
|GTX 1060, RX570, Arc A380
|RTX 2070 / RTX 5060, RX 6600 XT, Arc A750
|RTX 3080Ti / RTX 5080, RX 7900 XT
|RTX 3080 / RTX 50701Ti, RX 6800 XT, Arc B580
|RTX 3080Ti RTX 5080, RX 7900XTX, Arc B580
|RTX 4090 / RTX 5090
|RTX 4080 SÜPER / RTX 5080, RX 7900XTX
|VRAM
|6 GB
|8 GB
|İngiltere
|12 GB
|16 GB
|24 GB
|16 GB
|RAM Notları:
|8 GB *ReBAR *3200MT/s RAM
|16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM
|16 GB
|16 GB A *ReBAR *3200MT/s RAM A DDR5 RAM
|16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM
|32 GB
|16 GB
|Yükselticiler ve Çerçeve Üretimi
|Native
|Native
|Native
|Native
|Kalite
|Dengeli + FG
|Kalite
|Işın İzleme
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Kapalı
|Açık
|Açık
|Yol İzleme
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli