    Steam'de "Black Friday İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan fırsatlar

    Steam'de Black Friday İndirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 1 Aralık İşte Steam'de indirime giren oyunlar...         

    Steam'de 'Black Friday İndirimleri' başladı: İşte tüm fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Steam, tüm mevsimsel indirim etkinliklerine rağmen, şimdiye kadar pek Kara Cuma veya Black Friday indirimleri yapmıyordu. Şimdi ise büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam'de başlayan Black Friday indirimleri kapsamında 1 Aralık'A kadar yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor.  İşte Steam "Black Friday İndirimleri" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar... 

    Steam'de "Black Friday" indirimleri başladı

    Steam "Black Friday İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 1 Aralık'a sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32.78 dolar yerine 16.39 dolar, EA SPORTS FC 26 69.99 dolar yerine 34.99 dolar, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 14.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor. 

    İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Detroit: Become Human, Ghost of Tsushima, Dead by Daylight - Gold Edition ve Dying Light: The Beast gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.  

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı %
    God of War 49.99 dolar 19.99 dolar -%60
    EA SPORTS FC 26 69.99 dolar 34.99 dolar -%50
    UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99 dolar 16.49 dolar -%67
    Red Dead Redemption 2 59.99 dolar 14.99 dolar -%75
    Ghost of Tsushima 59.99 dolar 35.99 dolar -%40
    Forza Horizon 5 32.78 dolar 16.39 dolar -%50
    Dying Light: The Beast 44.99 dolar 35.99 dolar -%20
    DOOM: The Dark Ages 49.99 dolar 24.99 dolar -%50
    Detroit: Become Human 31.99 dolar 6.39 dolar -%80
    Dead by Daylight - Gold Edition 52.49 dolar 26.24 dolar -%50
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99 dolar 15.99 dolar -%60
    Hearts of Iron IV 29.99 dolar 8.99 dolar -%70
    Mount & Blade II: Bannerlord 19.99 dolar 9.99 dolar -%50
    Hogwarts Legacy 59.99 dolar 8.99 dolar -%85
    Age of Empires IV: Anniversary Edition 19.99 dolar 6.99 dolar -%65
    It Takes Two 39.99 dolar 9.99 dolar -%75
    NBA 2K26 69.99 dolar 31.49 dolar -%55
    Mortal Kombat 11 49.99 dolar 4.99 dolar -%90
    STAR WARS Jedi: Survivor 69.99 dolar 10.49 dolar -%85
    DAVE THE DIVER 12.99 dolar 7.14 dolar -%45
    Batman™: Arkham Knight 19.99 dolar 3.99 dolar -%80
