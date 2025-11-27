Steam'de "Black Friday İndirimleri" başladı: Yüzde 90'a varan fırsatlar

Steam'de "Black Friday" indirimleri başladı
Steam "Black Friday İndirimleri" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 1 Aralık'a sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 32.78 dolar yerine 16.39 dolar, EA SPORTS FC 26 69.99 dolar yerine 34.99 dolar, Red Dead Redemption 2 59.99 dolar yerine 14.99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise God of War, Detroit: Become Human, Ghost of Tsushima, Dead by Daylight - Gold Edition ve Dying Light: The Beast gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı %
|God of War
|49.99 dolar
|19.99 dolar
|-%60
|EA SPORTS FC 26
|69.99 dolar
|34.99 dolar
|-%50
|UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99 dolar
|16.49 dolar
|-%67
|Red Dead Redemption 2
|59.99 dolar
|14.99 dolar
|-%75
|Ghost of Tsushima
|59.99 dolar
|35.99 dolar
|-%40
|Forza Horizon 5
|32.78 dolar
|16.39 dolar
|-%50
|Dying Light: The Beast
|44.99 dolar
|35.99 dolar
|-%20
|DOOM: The Dark Ages
|49.99 dolar
|24.99 dolar
|-%50
|Detroit: Become Human
|31.99 dolar
|6.39 dolar
|-%80
|Dead by Daylight - Gold Edition
|52.49 dolar
|26.24 dolar
|-%50
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99 dolar
|15.99 dolar
|-%60
|Hearts of Iron IV
|29.99 dolar
|8.99 dolar
|-%70
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99 dolar
|9.99 dolar
|-%50
|Hogwarts Legacy
|59.99 dolar
|8.99 dolar
|-%85
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19.99 dolar
|6.99 dolar
|-%65
|It Takes Two
|39.99 dolar
|9.99 dolar
|-%75
|NBA 2K26
|69.99 dolar
|31.49 dolar
|-%55
|Mortal Kombat 11
|49.99 dolar
|4.99 dolar
|-%90
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99 dolar
|10.49 dolar
|-%85
|DAVE THE DIVER
|12.99 dolar
|7.14 dolar
|-%45
|Batman™: Arkham Knight
|19.99 dolar
|3.99 dolar
|-%80