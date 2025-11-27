Giriş
    Cyberpunk 2077, 35 milyon sattı: Cyberpunk 2 yolda!

    Cyberpunk 2077 satışları 35 milyonu aştı. CD Projekt RED, The Witcher 4 için 447, Cyberpunk devam oyunu Project Orion için ise 135 geliştiricinin çalıştığını açıkladı.

    Cyberpunk 2077, 35 milyon sattı: Cyberpunk 2 yolda! Tam Boyutta Gör
    CD Projekt RED’in üçüncü çeyrek 2025 finans raporu, stüdyonun hem geçmiş hem de gelecek projelerine dair önemli verileri ortaya koydu. Rapora göre Cyberpunk 2077, aradan geçen beş yıla ve fırtınalı çıkış sürecine rağmen 35 milyon satış barajını aşarak şirket tarihinin en güçlü yapımlarından biri olmayı başardı.

    Aralık 2020’deki çıkışından bu yana oyuna gelen kapsamlı yamalar ve 2.0 güncellemesi, özellikle son üç yılda yapımın performansını köklü biçimde iyileştirdi. Şirket, Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz yıl 30 milyon satış rakamı açıklamıştı.

    The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 için son durum

    Öte yandan CD Projekt, yeni oyunlar üzerine de ağırlığını iyiden iyiye artırmış durumda. Şirketin şu anki ana odağı, efsanevi serinin geri dönüşü niteliğindeki The Witcher 4 olmaya devam ediyor. Rapora göre, şu anda 447 geliştirici aktif olarak bu proje üzerinde çalışıyor.

    Cyberpunk 2077, 35 milyon sattı: Cyberpunk 2 yolda! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, kod adı “Project Orion” olan ve şirket içinde giderek daha sık “Cyberpunk 2” olarak anılan devam oyunu için de ekip büyütülüyor. Stüdyonun Vancouver, Varşova ve özellikle bu proje için kurulan Boston ofislerine dağılmış durumda olan 135 geliştirici, Cyberpunk evreninin geleceği üzerinde çalışıyor. The Witcher 4’ün piyasaya sürülmesinin ardından, şirketin odak noktasının ve iş gücünün büyük bir kısmının Cyberpunk 2’ye kaydırılması bekleniyor. Bu arada, hareket yakalama (Motion capture) tarafında da ekip büyüyor.

    CD Projekt RED'in ortak CEO'su Michal Nowakowski açıklamasında, “Cyberpunk 2077'nin zaman geçmesine rağmen hala bu kadar iyi performans gösteren bir oyun olmaya devam etmesi ve yeni oyuncuları çekmeye devam etmesi bizi çok mutlu ve memnun ediyor. Oyunun satışları 35 milyon kopyayı aştı, bu da serinin kalıcı gücünü kanıtlıyor ve geleceğini planlarken daha da cesur olabilmemizi sağlıyor” dedi.

