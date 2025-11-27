Cyberpunk 2077, 35 milyon sattı: Cyberpunk 2 yolda!

Aralık 2020’deki çıkışından bu yana oyuna gelen kapsamlı yamalar ve 2.0 güncellemesi, özellikle son üç yılda yapımın performansını köklü biçimde iyileştirdi. Şirket, Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz yıl 30 milyon satış rakamı açıklamıştı.
The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 için son durum
Öte yandan CD Projekt, yeni oyunlar üzerine de ağırlığını iyiden iyiye artırmış durumda. Şirketin şu anki ana odağı, efsanevi serinin geri dönüşü niteliğindeki The Witcher 4 olmaya devam ediyor. Rapora göre, şu anda 447 geliştirici aktif olarak bu proje üzerinde çalışıyor.
CD Projekt RED'in ortak CEO'su Michal Nowakowski açıklamasında, "Cyberpunk 2077'nin zaman geçmesine rağmen hala bu kadar iyi performans gösteren bir oyun olmaya devam etmesi ve yeni oyuncuları çekmeye devam etmesi bizi çok mutlu ve memnun ediyor. Oyunun satışları 35 milyon kopyayı aştı, bu da serinin kalıcı gücünü kanıtlıyor ve geleceğini planlarken daha da cesur olabilmemizi sağlıyor" dedi.