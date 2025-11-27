Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı

Sony ilk 200 MP mobil sensörü LYT-901 tanıtıldı
Sony LYT-901, 1/1,12 inçlik geniş yüzey alanı ve 0,7 mikrometre piksel boyutu ile geliyor. Bu da özellikle düşük ışıkta daha fazla veri anlamına geliyor. 4x yakınlaştırma ve tüm pikselleri kapsayan otomatik netleme yapısına sahip sensör, aynı zamanda AI öğrenme tabanlı remosaicing yöntemi ile yakınlaştırma sırasında detayların korunmasına yardımcı olacak.
Sony'nin açıklamasına göre LYT-901 seri üretime alınmış durumda. Özellikle OPPO Find X9 Ultra ile vivo X300 Ultra'nın bu sensörü birincil kamera olarak kullanması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi LYT-901, doğrudan ISOCELL HP5'in karşısına konumlanıyor. HP5, 1/1.56 inç boyutu ve 0,5 mikrometre piksel yapısıyla fiziksel olarak daha küçük bir sensör. Sony'nin daha büyük sensör tercihinin gerçek hayatta nasıl bir fark yaratacağı ise ilk cihazlar tanıtıldığında net biçimde anlaşılacak.