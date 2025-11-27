Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı

    Sony, akıllı telefonlara yönelik ilk 200 MP kamera sensörü LYT-901'i tanıttı. Daha büyük sensör yapısı, gelişmiş HDR teknolojileri ve yapay zekâ destekli netlik özellikleri ile geliyor.

    Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Sony, akıllı telefonlar için geliştirdiği 200 megapiksel çözünürlüğündeki ilk kamera sensörü LYT-901'i tanıttı. Hem boyut hem piksel alanı tarafında mevcut çözümlerin üzerine konumlan sensör, doğrudan Samsung ISOCELL HP5'e rakip olacak. 

    Sony ilk 200 MP mobil sensörü LYT-901 tanıtıldı

    Sony LYT-901, 1/1,12 inçlik geniş yüzey alanı ve 0,7 mikrometre piksel boyutu ile geliyor. Bu da özellikle düşük ışıkta daha fazla veri anlamına geliyor. 4x yakınlaştırma ve tüm pikselleri kapsayan otomatik netleme yapısına sahip sensör, aynı zamanda AI öğrenme tabanlı remosaicing yöntemi ile yakınlaştırma sırasında detayların korunmasına yardımcı olacak.

    Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı
    Sony'nin yeni sensörü, 16'ya 1 piksel birleştirme desteğiyle, varsayılan olarak 12,5 MP çözünürlükte daha yüksek ışık hassasiyeti sunan kareler oluşturabiliyor. Dynamic Conversion Gain-HDR (DCG-HDR) ve Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) gibi iki farklı HDR yaklaşımı ise sensörün en dikkat çekici noktalarından biri. HF-HDR, kısa pozlamaları DCG verileriyle bir araya getirerek 100 dB'nin üzerine çıkan bir dinamik aralık sağlayabiliyor.

    Sony'nin açıklamasına göre LYT-901 seri üretime alınmış durumda. Özellikle OPPO Find X9 Ultra ile vivo X300 Ultra’nın bu sensörü birincil kamera olarak kullanması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi LYT-901, doğrudan ISOCELL HP5'in karşısına konumlanıyor. HP5, 1/1.56 inç boyutu ve 0,5 mikrometre piksel yapısıyla fiziksel olarak daha küçük bir sensör. Sony'nin daha büyük sensör tercihinin gerçek hayatta nasıl bir fark yaratacağı ise ilk cihazlar tanıtıldığında net biçimde anlaşılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota 1.33 motor kronik sorunları motor soğutma suyu eve alınabilecek en iyi spor aleti terkur krem kullananlar tus dershaneleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum