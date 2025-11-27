Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi Sony, akıllı telefonlar için geliştirdiği 200 megapiksel çözünürlüğündeki ilk kamera sensörü LYT-901'i tanıttı. Hem boyut hem piksel alanı tarafında mevcut çözümlerin üzerine konumlan sensör, doğrudan Samsung ISOCELL HP5'e rakip olacak.

Sony ilk 200 MP mobil sensörü LYT-901 tanıtıldı

Sony LYT-901, 1/1,12 inçlik geniş yüzey alanı ve 0,7 mikrometre piksel boyutu ile geliyor. Bu da özellikle düşük ışıkta daha fazla veri anlamına geliyor. 4x yakınlaştırma ve tüm pikselleri kapsayan otomatik netleme yapısına sahip sensör, aynı zamanda AI öğrenme tabanlı remosaicing yöntemi ile yakınlaştırma sırasında detayların korunmasına yardımcı olacak.

Sony'nin yeni sensörü, 16'ya 1 piksel birleştirme desteğiyle, varsayılan olarak 12,5 MP çözünürlükte daha yüksek ışık hassasiyeti sunan kareler oluşturabiliyor. Dynamic Conversion Gain-HDR (DCG-HDR) ve Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) gibi iki farklı HDR yaklaşımı ise sensörün en dikkat çekici noktalarından biri. HF-HDR, kısa pozlamaları DCG verileriyle bir araya getirerek 100 dB'nin üzerine çıkan bir dinamik aralık sağlayabiliyor.

Sony, PC'ye gelen PS5 oyunlarından milyarlarca dolar kazandı 5 gün önce eklendi

Sony'nin açıklamasına göre LYT-901 seri üretime alınmış durumda. Özellikle OPPO Find X9 Ultra ile vivo X300 Ultra’nın bu sensörü birincil kamera olarak kullanması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi LYT-901, doğrudan ISOCELL HP5'in karşısına konumlanıyor. HP5, 1/1.56 inç boyutu ve 0,5 mikrometre piksel yapısıyla fiziksel olarak daha küçük bir sensör. Sony'nin daha büyük sensör tercihinin gerçek hayatta nasıl bir fark yaratacağı ise ilk cihazlar tanıtıldığında net biçimde anlaşılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Sony, akıllı telefonlar için ilk 200 MP sensörü LYT-901'i tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: