F1 otomobili hızında uzun mesafeler uçabilen hidrojen elektrikli uçan araç

F1 hızında, 1.000 kilometre menzil
İş birliğinin temel amacı, Formula 1 hızında ve sıfır emisyonlu uçuşlar gerçekleştirebilen, 1.000 kilometreye kadar mesafe kat edebilen bir uçuş teknolojisine öncülük etmek. Conflux, bu hedef doğrultusunda, uçuş sırasında sürekli ısı yüklerini yönetirken, hava sürtünmesi miktarını azaltarak, ağırlığı ve hacmi minimize etmek için üç yenilikçi ısı eşanjörü konsepti geliştirdi.
AMSL Aero, Vertiia'nın 2024 yılı sonunda Avustralya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ilk serbest uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bu yıl ise, Vertiia’nın hidrojen-elektrikli güçle yapılacak ilk uçuşları, Conflux’un geliştirdiği soğutma teknolojisiyle gerçekleştirilecek.
AMSL Aero, projenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu. Bu aşama, uçuş sırasında karşılaşılan sürekli ısı yüklerini etkin bir şekilde yönetirken, ağırlık ve hacmi minimize etmeye yönelik üç yenilikçi ısı değiştirici tasarımı geliştirmeye odaklanmıştı. Bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, proje ikinci aşamaya geçiyor. Bu aşamada ekibin amacı, Vertiia’nın hidrojen yakıt hücresi sistemine entegre edilecek tam ölçekli bir konseptin optimizasyonunu ve üretimini yapmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo