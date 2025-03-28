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    F1 otomobili hızında uzun mesafeler uçabilen hidrojen elektrikli uçan araç

    Sıfır emisyonlu uçak tasarımcısı ve üreticisi AMSL Aero tarafından geliştirilen Vertiia, Formula 1 otomobil hızlarında 1.000 kilometreye kadar uzun menzilli uçuşlara yol açacak.
    F1 hızında uzun mesafeler uçabilen hidrojen elektrikli uçan araç Tam Boyutta Gör
    Avustralya merkezli sıfır emisyonlu uçak tasarımcısı ve üreticisi AMSL Aero, Formula 1 otomobil motorları için soğutma çözümleri sağlayan Conflux Technology ile iş birliği yaparak, hidrojen yakıt hücreli uçaklar için yeni soğutma sistemleri geliştirecek. Bu yenilikçi sistem, AMSL Aero’nun uzun menzilli sıfır emisyonlu elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) uçağı Vertiia’da kullanılacak. Vertiia’nın F1 otomobilleri kadar hızlı olacağının da altı çiziliyor.

    F1 hızında, 1.000 kilometre menzil

    İş birliğinin temel amacı, Formula 1 hızında ve sıfır emisyonlu uçuşlar gerçekleştirebilen, 1.000 kilometreye kadar mesafe kat edebilen bir uçuş teknolojisine öncülük etmek. Conflux, bu hedef doğrultusunda, uçuş sırasında sürekli ısı yüklerini yönetirken, hava sürtünmesi miktarını azaltarak, ağırlığı ve hacmi minimize etmek için üç yenilikçi ısı eşanjörü konsepti geliştirdi.

    F1 hızında uzun mesafeler uçabilen hidrojen elektrikli uçan araç Tam Boyutta Gör
    Conflux'un geliştirdiği ileri düzey ısı transferi teknolojisi, AMSL Aero'nun Vertiia modelinin hidrojen yakıt hücrelerini soğutacak ve uçak, saatte 300 kilometre hızla seyir yapabilecek.

    AMSL Aero, Vertiia'nın 2024 yılı sonunda Avustralya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek ilk serbest uçuşlarını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bu yıl ise, Vertiia’nın hidrojen-elektrikli güçle yapılacak ilk uçuşları, Conflux’un geliştirdiği soğutma teknolojisiyle gerçekleştirilecek.

    AMSL Aero, projenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu. Bu aşama, uçuş sırasında karşılaşılan sürekli ısı yüklerini etkin bir şekilde yönetirken, ağırlık ve hacmi minimize etmeye yönelik üç yenilikçi ısı değiştirici tasarımı geliştirmeye odaklanmıştı. Bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından, proje ikinci aşamaya geçiyor. Bu aşamada ekibin amacı, Vertiia’nın hidrojen yakıt hücresi sistemine entegre edilecek tam ölçekli bir konseptin optimizasyonunu ve üretimini yapmak.

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    TheJudgé 1 gün önce

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