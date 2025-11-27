Mount & Blade II: Bannerlord “War Sails” ile denizlere açıldı

26 Kasım itibarıyla PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında Steam, Epic Games Store ve GoG üzerinden erişime açılan genişleme paketi, 24,99 USD / 24,99 € / 20,99 £ fiyatıyla sunuluyor. Türkiye fiyatları ise Steam’de 12,49 dolar, Epic’te 349 TL, PlyatStation’da 1.079 TL ve Xbox’ta 1.129 TL.
Lansmanı kutlamak ve Mount & Blade II: Bannerlord’un dünya genelinde 6 milyonun üzerinde satış başarısı elde etmesini anmak amacıyla, War Sails için sınırlı süreli %10 indirim de uygulanıyor.
Genişleyen dünya ve denizcilik
Öte yandan Calradia’nın haritası kuzeye doğru genişletilirken adalar, kıyı rotaları ve açık denizler oyunculara sunuldu. Hava koşulları ve fırtınalar deniz seyahatlerinde kritik rol oynuyor. Rüzgarı kullanmak yolculukları hızlandırırken, kötü hazırlanan seferler yıpranmaya ve kayıplara yol açabiliyor.
War Sails, 20 farklı gemiyi oyun dünyasına ekliyor. Bunun 15 tanesi savaş gemisi, 4 tanesi ticaret gemisi ve 1 tanesi sivil balıkçı teknesi. Her gemi tarihi tasarımlara dayanıyor ve kendi özellikleriyle öne çıkıyor. Oyuncular gemilerini kuşatma makineleri, yelkenler, rambarlar ve yük ambarlarıyla donatabiliyor.Kaynakça https://www.taleworlds.com/en/News/587 https://www.techpowerup.com/343340/mount-blade-ii-bannerlord-unleashes-war-sails-naval-expansion Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: