Mount & Blade II: Bannerlord “War Sails” ile denizlere açıldı

Tam Boyutta Gör TaleWorlds Entertainment, Mount & Blade II: Bannerlord evrenini kara sınırlarının ötesine taşıyan ilk büyük genişleme paketi “War Sails”’i oyuncularla buluşturdu. Bu yeni genişleme, oyuna tam entegre deniz seyahati, gemi özelleştirme seçenekleri ve büyük çaplı deniz savaşlarını getirirken kuzey bölgelerini ve Viking temalı Nords fraksiyonunu da oyuna dahil ediyor.

26 Kasım itibarıyla PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında Steam, Epic Games Store ve GoG üzerinden erişime açılan genişleme paketi, 24,99 USD / 24,99 € / 20,99 £ fiyatıyla sunuluyor. Türkiye fiyatları ise Steam’de 12,49 dolar, Epic’te 349 TL, PlyatStation’da 1.079 TL ve Xbox’ta 1.129 TL.

Lansmanı kutlamak ve Mount & Blade II: Bannerlord’un dünya genelinde 6 milyonun üzerinde satış başarısı elde etmesini anmak amacıyla, War Sails için sınırlı süreli %10 indirim de uygulanıyor.

Genişleyen dünya ve denizcilik

Tam Boyutta Gör Genişleme, tarihsel Orta Çağ deniz savaşlarından esinlenen bir deniz savaş sistemi sunuyor. Oyuncular, rüzgar ve dalgalara bağlı olarak gemilerini yönetecek, ne zaman gemiyle çarpışacak, ne zaman boarding yapacak, ne zaman uzak duracaklarını belirleyecek. Rakip gemilere saldırırken, kürekleri kırmak, gemi gövdelerini hasara uğratmak veya yelkenleri parçalayarak düşmanı zayıflatmak mümkün. Ayrıca ok ve balista ateşi ile düşman gemilerini ateşe vermek ve mürettebatı dağıtmak da stratejik seçenekler arasında.

Öte yandan Calradia’nın haritası kuzeye doğru genişletilirken adalar, kıyı rotaları ve açık denizler oyunculara sunuldu. Hava koşulları ve fırtınalar deniz seyahatlerinde kritik rol oynuyor. Rüzgarı kullanmak yolculukları hızlandırırken, kötü hazırlanan seferler yıpranmaya ve kayıplara yol açabiliyor.

War Sails, 20 farklı gemiyi oyun dünyasına ekliyor. Bunun 15 tanesi savaş gemisi, 4 tanesi ticaret gemisi ve 1 tanesi sivil balıkçı teknesi. Her gemi tarihi tasarımlara dayanıyor ve kendi özellikleriyle öne çıkıyor. Oyuncular gemilerini kuşatma makineleri, yelkenler, rambarlar ve yük ambarlarıyla donatabiliyor.

