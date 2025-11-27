2017’de duyurulan Beyond Good & Evil 2 halen geliştiriliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ubisoft’un uzun süredir merakla beklenen Beyond Good & Evil 2 projesi görünüşe göre halen devam ediyor. Son dönemde oyun sektöründe yaşanan toplu işten çıkarmalar, stüdyo kapanışları ve iptaller göz önüne alındığında birçok kişi oyunun iptal edildiğini düşünmüştü. Ancak 2025’in sonlarına gelmiş olmamıza rağmen Ubisoft, oyunun öncesini konu alan proje için personel arayışında.

Beyond Good & Evil 2 ufukta bir yerlerde

Eurogamer tarafından paylaşılan iş ilanı, teknik ses mühendisi arayışında olduklarını gösteriyor. İlan, oyunun halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu doğrulasa da yeni teknik detaylar sunmuyor. Açıklamada oyunun, 2003’te çıkan kült klasik Beyond Good & Evil’in doğrudan öncülü olarak tasarlandığı belirtiliyor. Voyager motoru ile desteklenen proje, oyunculara bir güneş sistemi boyunca süren açık dünya keşfi ve uzay korsanlığı deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncular, egzotik lokasyonları, renkli karakterleri ve gizemleri ister tek başına ister arkadaşlarıyla keşfedebilecek.

Ubisoft, oyunun ön hikayesini ilk kez 2008’de duyurmuş, ardından 2017’de E3’te resmi olarak tanıttı. Bilindiği üzere E3 fuarı artık gerçekleştirilmiyor. Oyunun tanıtıldığı fuar bile iptal edilmişken Beyond Good & Evil 2, bir şekilde geliştiriliyor. Hatırlanacağı üzere kapalı kapılar ardında 2018’de düzenlenen oyun sunumu, proje için “olağanüstü iddialı” yorumlarına yol açmış ve teknik açıdan büyük zorluklar içerdiği belirtilmişti.

Projenin an itibariyle hangi aşamada olduğu belirsiz ancak 2022’de Bloomberg, oyunun hala ön üretim aşamasında olduğunu bildirmişti. Ubisoft’tan güncel durum hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Oyun hakkında en son 2018’de sinematik fragman yayınlanmıştı.

