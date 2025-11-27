Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2017’de duyurulan Beyond Good & Evil 2 halen geliştiriliyor

    Ubisoft, yıllardır beklenen Beyond Good & Evil 2 için halen geliştirme sürecini sürdürüyor. Şirketin yeni iş ilanı, oyunun geçmişe odaklanan, açık dünya uzay macerasıyla geleceğini doğruluyor.

    2017’de duyurulan Beyond Good & Evil 2 halen geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    Ubisoft’un uzun süredir merakla beklenen Beyond Good & Evil 2 projesi görünüşe göre halen devam ediyor. Son dönemde oyun sektöründe yaşanan toplu işten çıkarmalar, stüdyo kapanışları ve iptaller göz önüne alındığında birçok kişi oyunun iptal edildiğini düşünmüştü. Ancak 2025’in sonlarına gelmiş olmamıza rağmen Ubisoft, oyunun öncesini konu alan proje için personel arayışında.

    Beyond Good & Evil 2 ufukta bir yerlerde

    Eurogamer tarafından paylaşılan iş ilanı, teknik ses mühendisi arayışında olduklarını gösteriyor. İlan, oyunun halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu doğrulasa da yeni teknik detaylar sunmuyor. Açıklamada oyunun, 2003’te çıkan kült klasik Beyond Good & Evil’in doğrudan öncülü olarak tasarlandığı belirtiliyor. Voyager motoru ile desteklenen proje, oyunculara bir güneş sistemi boyunca süren açık dünya keşfi ve uzay korsanlığı deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncular, egzotik lokasyonları, renkli karakterleri ve gizemleri ister tek başına ister arkadaşlarıyla keşfedebilecek.

    Ubisoft, oyunun ön hikayesini ilk kez 2008’de duyurmuş, ardından 2017’de E3’te resmi olarak tanıttı. Bilindiği üzere E3 fuarı artık gerçekleştirilmiyor. Oyunun tanıtıldığı fuar bile iptal edilmişken Beyond Good & Evil 2, bir şekilde geliştiriliyor. Hatırlanacağı üzere kapalı kapılar ardında 2018’de düzenlenen oyun sunumu, proje için “olağanüstü iddialı” yorumlarına yol açmış ve teknik açıdan büyük zorluklar içerdiği belirtilmişti.

    Projenin an itibariyle hangi aşamada olduğu belirsiz ancak 2022’de Bloomberg, oyunun hala ön üretim aşamasında olduğunu bildirmişti. Ubisoft’tan güncel durum hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Oyun hakkında en son 2018’de sinematik fragman yayınlanmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic fd6 multimedya tavsiye en iyi kaçak maç siteleri 2025 kick takipçileri görme volim nedir colamerim kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C 5G
    Redmi 15C 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15-FC0016NT
    HP Laptop 15-FC0016NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum