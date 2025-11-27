2017’de duyurulan Beyond Good & Evil 2 halen geliştiriliyor

Beyond Good & Evil 2 ufukta bir yerlerde
Eurogamer tarafından paylaşılan iş ilanı, teknik ses mühendisi arayışında olduklarını gösteriyor. İlan, oyunun halihazırda geliştirme aşamasında olduğunu doğrulasa da yeni teknik detaylar sunmuyor. Açıklamada oyunun, 2003’te çıkan kült klasik Beyond Good & Evil’in doğrudan öncülü olarak tasarlandığı belirtiliyor. Voyager motoru ile desteklenen proje, oyunculara bir güneş sistemi boyunca süren açık dünya keşfi ve uzay korsanlığı deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncular, egzotik lokasyonları, renkli karakterleri ve gizemleri ister tek başına ister arkadaşlarıyla keşfedebilecek.
Ubisoft, oyunun ön hikayesini ilk kez 2008’de duyurmuş, ardından 2017’de E3’te resmi olarak tanıttı. Bilindiği üzere E3 fuarı artık gerçekleştirilmiyor. Oyunun tanıtıldığı fuar bile iptal edilmişken Beyond Good & Evil 2, bir şekilde geliştiriliyor. Hatırlanacağı üzere kapalı kapılar ardında 2018’de düzenlenen oyun sunumu, proje için “olağanüstü iddialı” yorumlarına yol açmış ve teknik açıdan büyük zorluklar içerdiği belirtilmişti.
Projenin an itibariyle hangi aşamada olduğu belirsiz ancak 2022'de Bloomberg, oyunun hala ön üretim aşamasında olduğunu bildirmişti. Ubisoft'tan güncel durum hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Oyun hakkında en son 2018'de sinematik fragman yayınlanmıştı.