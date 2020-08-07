Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak

Koronavirüs nedeniyle dünyadaki pek çok firma evden çalışma modeline geçti ancak evden çalışılacak sürenin bitişi hakkında yakın tarihler verilip, tarih yaklaştığında da bu tarih erteleniyor. Bu durum, çalışanların kafasında belirsizliğe yol açıyor. Google radikal bir karar alarak koronavirüsün etksinin uzun süre geçmeyeceğini gerekçe göstererek evden çalışma süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzattığını açıklamıştı.
Şimdi de Facebook benzer bir karar aldı. Facebook çalışanları Temmuz 2021’e kadar evden çalışmaya devam edecek. Ayrıca evden çalışma nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanması için çalışanlara 1000 dolar ek ödeme yapılacak.
Ayrıca Bkz. "Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler"
Zuckerberg'e göre evden çalışma modeli kalıcı olacak
Facebook Sözcüsü Nneka Norville, bu karar alınırken hükümete ve sağlık kuruluşlarına danışıldığını ifade ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha önce yaptığı bir açıklamada uzaktan çalışma modelinin hayatımıza kalıcı olacak gireceğini ve önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında Facebook çalışanlarının en az yüzde 50'sinin evden çalışma modeline kalıcı olarak geçeceğini söyledi. Evden çalışma modeli sayesinde çalışanların psikolojik açıdan daha pozitif olduğunı ifade ediyor. İşe alımlarda büyükşehirde yaşayan insanların yanı sıra farklı topluluklarda yaşayan, farklı geçmişleri olan ve farklı bakış açılarına sahip birçok insana iş imkanı verilebileceğine vurgu yapıyor.
https://edition.cnn.com/2020/08/06/tech/facebook-work-from-home/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
>Facebook = 07/2021
>Microsoft = 08/2021 diyip üste çıkarmı acaba ? sidik yarışı gibi...
>Amazon = 09/2021 görüyorum arttırıyorum da diyebilir...
1- mevcut çalışanlara: "gidin ucuz yerlerde yaşayın" denilecek, ve farklı yerlere taşınanların maaşları "yaşadığınız yere göre maaş veriyoruz" bahasiyle düşürülecek.
2- Hindistan gibi fiziki olarak büyük ölçüde kapalı olan ama yetenek olarak zengin coğrafyalardan aynı işi yapabilenler bulunup zamanla şirkete entegre edilecek ve onlara da "yaşadığınız yere göre maaş öderiz" bahanesiyle oldukça düşük maaşlar ödenecek.
sonuç olarak bu durum zamanla diğer şirletlere de yayılacak ve birçok ülkede birçok şirket çalışanlarının maaşlarını düşürebilmek için bu yöntem ile çalışanlarına baskı kuracaklar (virüs-mirüs olmasa bile) "yaşadığın yere göre maaş ödeniz" kavramı kötüye kullanılacak (çünkü bunun net bir ölçüsü yok)
Merkezini buraya taşıdığında evden çalışmak zorunda kalmazdı çalışanları....
Ha belki, olmaz da hadi diyelim hasbel kader tesadüfi bir şekilde çalışan virüs kaptı... Sonra gitti ofistekilere bulaştırdı ..
Hiç sıkıntı yok.. hemen kapat hepsini ofise... evlerine falan da gönderme... kur ofisin içine yatakhane... bitti işte... kim gık diyecek la...
Ölen olursa da artık ver kariyer net e destan gibi ilan, bulursun yeni eleman. (bak kafiyeli de oldu hem ehehe)