Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle dünyadaki pek çok firma evden çalışma modeline geçti ancak evden çalışılacak sürenin bitişi hakkında yakın tarihler verilip, tarih yaklaştığında da bu tarih erteleniyor. Bu durum, çalışanların kafasında belirsizliğe yol açıyor. Google radikal bir karar alarak koronavirüsün etksinin uzun süre geçmeyeceğini gerekçe göstererek evden çalışma süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzattığını açıklamıştı.

Şimdi de Facebook benzer bir karar aldı. Facebook çalışanları Temmuz 2021’e kadar evden çalışmaya devam edecek. Ayrıca evden çalışma nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanması için çalışanlara 1000 dolar ek ödeme yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler"

Zuckerberg'e göre evden çalışma modeli kalıcı olacak

Facebook Sözcüsü Nneka Norville, bu karar alınırken hükümete ve sağlık kuruluşlarına danışıldığını ifade ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha önce yaptığı bir açıklamada uzaktan çalışma modelinin hayatımıza kalıcı olacak gireceğini ve önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında Facebook çalışanlarının en az yüzde 50'sinin evden çalışma modeline kalıcı olarak geçeceğini söyledi. Evden çalışma modeli sayesinde çalışanların psikolojik açıdan daha pozitif olduğunı ifade ediyor. İşe alımlarda büyükşehirde yaşayan insanların yanı sıra farklı topluluklarda yaşayan, farklı geçmişleri olan ve farklı bakış açılarına sahip birçok insana iş imkanı verilebileceğine vurgu yapıyor.

https://edition.cnn.com/2020/08/06/tech/facebook-work-from-home/index.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.