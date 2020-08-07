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    Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak

    Facebook, pandemi nedeniyle evden çalışma süresini Temmuz 2021'e kadar uzattı. Çalışanlar Temmuz'a kadar dilediği yerden mesai yapabilecek.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak
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    Koronavirüs nedeniyle dünyadaki pek çok firma evden çalışma modeline geçti ancak evden çalışılacak sürenin bitişi hakkında yakın tarihler verilip, tarih yaklaştığında da bu tarih erteleniyor. Bu durum, çalışanların kafasında belirsizliğe yol açıyor. Google radikal bir karar alarak koronavirüsün etksinin uzun süre geçmeyeceğini gerekçe göstererek evden çalışma süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzattığını açıklamıştı.

    Şimdi de Facebook benzer bir karar aldı. Facebook çalışanları Temmuz 2021’e kadar evden çalışmaya devam edecek. Ayrıca evden çalışma nedeniyle ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanması için çalışanlara 1000 dolar ek ödeme yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler"

    Zuckerberg'e göre evden çalışma modeli kalıcı olacak

    Facebook Sözcüsü Nneka Norville, bu karar alınırken hükümete ve sağlık kuruluşlarına danışıldığını ifade ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg daha önce yaptığı bir açıklamada uzaktan çalışma modelinin hayatımıza kalıcı olacak gireceğini ve önümüzdeki 5 ile 10 yıl arasında Facebook çalışanlarının en az yüzde 50'sinin evden çalışma modeline kalıcı olarak geçeceğini söyledi. Evden çalışma modeli sayesinde çalışanların psikolojik açıdan daha pozitif olduğunı ifade ediyor. İşe alımlarda büyükşehirde yaşayan insanların yanı sıra farklı topluluklarda yaşayan, farklı geçmişleri olan ve farklı bakış açılarına sahip birçok insana iş imkanı verilebileceğine vurgu yapıyor.



    https://edition.cnn.com/2020/08/06/tech/facebook-work-from-home/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    yusayus00 (YUSAYUS ÇELİK) 2 hf.
    Virüsün geleceğiyle ilgili önemli bir ipucu taşıyor bu karar, dikkatli olmakta fayda var.
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    ebavamqko 2 hf.
    çok bayıyordu işi. birde paki ve araplarla çalışmak demek resmen işkenceydi. En iyi performans veren departman Turkish FB olmasına rağmen workforce denilen yer hep arap paki hindu ve yahudi ile doluydu.ben tiksindim. dışarıdan güzel görünüyor ama üniden kankası workforce da olan adam direkt üst katmandan işe alınıyordu. PM için başvurmuştum. Gittiler OM'in hindistandan kankisini seçtiler. inanılmazdı. zaten mülakata iki arap gelmişti. Junior PM için açılan mülakat sonunda bana denen "teknik bilgin çok iyi ama bize deneyimi olan gerekli vs" ... bende tersledim tabi "bana maili sen mi yazdın veya pozisyon için yazılan maili hiç okudun mu" olmuştu. neyse. sesi uzaktan hoş gelir ama içi çok başka. İrlanda ki ofisin başındaki adam da irish yahudisi ama zuckenberg'in uzaktan akrabası. hierarşi Samiler en üstte (yahudi ve araplar) sonra melez ırklar ve altlarda ise avrupalı asyalı ırklar olarak ayrılıyor. şirket politikası zaten tamamı ile sami ırkını korumaya yönelik. LGBT ye laf bile edemiyorsun vs.
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    deniz_sea (Deniz ) 2 hf.
    >Google = 06/2021
    >Facebook = 07/2021
    >Microsoft = 08/2021 diyip üste çıkarmı acaba ? sidik yarışı gibi...
    >Amazon = 09/2021 görüyorum arttırıyorum da diyebilir...
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    Cant Let Go (burak burak) 2 hf.
    facebook mu kaldı yav
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 2 hf. Cant Let Go
    Ona bağlı alt şirketler de dahildir muhtemelen. Whatsapp ve Instagram gibi.
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    LonelyHunter 2 hf.
    biz de evden çalışıyoruz adamlara internet faturamızın 50 tl'sinin karşılanmasını bile zor kabul ettirdik amerikalılar 1000 dolar yatırıyor ek olarak
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    Mr. Pink 2 hf.
    Biz de Mart'tan beri evden calisiyoruz. Eylul'e kadar.Muhtemelen Eylul sonrasi da devam edecek. Ama koronavirus bitse bile full ofis olmayacak artik gibi gozukuyor. Anketlerde herkes hibrit sistem istedi. Ve yonetim de buna sicak bakiyor. Haftada 5 gun ofise gitmek buyuk amelelik. Ozellikle de yazilimcilar icin ve ev uzaksa
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    01001101 (- -) 2 hf. (düzenlendi)
    Evden çalışmaya geçmelerinin tek nedeni maaşları düşürmek. maaşlar iki yöntem ile düşürülecek:



    1- mevcut çalışanlara: "gidin ucuz yerlerde yaşayın" denilecek, ve farklı yerlere taşınanların maaşları "yaşadığınız yere göre maaş veriyoruz" bahasiyle düşürülecek.

    2- Hindistan gibi fiziki olarak büyük ölçüde kapalı olan ama yetenek olarak zengin coğrafyalardan aynı işi yapabilenler bulunup zamanla şirkete entegre edilecek ve onlara da "yaşadığınız yere göre maaş öderiz" bahanesiyle oldukça düşük maaşlar ödenecek.



    sonuç olarak bu durum zamanla diğer şirletlere de yayılacak ve birçok ülkede birçok şirket çalışanlarının maaşlarını düşürebilmek için bu yöntem ile çalışanlarına baskı kuracaklar (virüs-mirüs olmasa bile) "yaşadığın yere göre maaş ödeniz" kavramı kötüye kullanılacak (çünkü bunun net bir ölçüsü yok)
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    game07 (Batuhan ARSLAN) 2 hf. 01001101
    Hem de ofis masrafın yok tamamen win-win şirketler için.
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    lazer__ 2 hf. (düzenlendi)
    Bu Facebook'ta azcık akıl olsa merkezini Türkiye'ye taşırdı. virüs açısından en güvenli ülke biziz. Rakamlar ortada.



    Merkezini buraya taşıdığında evden çalışmak zorunda kalmazdı çalışanları....



    Ha belki, olmaz da hadi diyelim hasbel kader tesadüfi bir şekilde çalışan virüs kaptı... Sonra gitti ofistekilere bulaştırdı ..



    Hiç sıkıntı yok.. hemen kapat hepsini ofise... evlerine falan da gönderme... kur ofisin içine yatakhane... bitti işte... kim gık diyecek la...



    Ölen olursa da artık ver kariyer net e destan gibi ilan, bulursun yeni eleman. (bak kafiyeli de oldu hem ehehe)
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