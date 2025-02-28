Meta, gizli bilgileri sızdıran çalışanları kovdu

Meta kapıyı gösterdi
Meta sözcüsü Dave Arnold, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımıza şirkete katıldıklarında ve periyodik olarak hatırlatmalarda bulunduğumuzda, niyetleri ne olursa olsun şirket içi bilgileri sızdırmanın politikalarımıza aykırı olduğunu söylüyoruz” dedi. Arnold, yürütülen soruşturma kapsamında ise yaklaşık 20 çalışan ile yolların ayrıldığını ve bu sayının daha da artmasının beklendiğini söyledi.
Meta, son dönemde iç toplantıların ve açıklanmamış ürün planlarının basına sızdırılmasıyla ilgili alarm durumuna geçti. Özellikle CEO Mark Zuckerberg’in liderliğinde gerçekleştirilen şirket içi toplantıların detaylarının basına yansıması, şirket yönetimini harekete geçirdi. Hatta, CTO Andrew Bosworth'un, sızıntılarla ilgili konuşurken "İnsanları yakalama konusunda ilerleme kaydediyoruz" dediği bir toplantı dahi basına sızdırıldı.
Öte yandan Meta içindeki çalışanların morali, son dönemde yapılan sert kararlar nedeniyle oldukça düşük. Zuckerberg’in içerik moderasyon politikalarını kökten değiştirmesi, çeşitlilik ve kapsayıcılık (DEI) programlarını sonlandırması ve son işten çıkarmalarda “düşük performanslı” çalışanların hedef alınması içeride rahatsızlık yaratmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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