Google çalışanları Haziran 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecekler

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Bu yılın ilk günlerden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi, pek çok kurum ve kuruluş için evden çalışma düzenine geçmeyi zorunluluk haline getiriyor. Bazı bölgelerde kademeli normalleşme yoluna gidilmeye başlandığı için yerel kuruluşlar ofisleri üzerinden hizmet vermeye geri dönebiliyorlar ancak küresel çapta hizmet veren kuruluşlar tümden normalleşme gibi bir şansa sahip değiller.

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Amerikalı teknoloji devi Google, geçtiğimiz Mayıs ayında bu yılın Haziran ayından itibaren dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda ofisini yeniden açmaya başlayacaklarını, yine de çok sayıda Google çalışanının bu yılın sonlarına kadar evden çalışacağını açıklamıştı.

Ancak şirket dün yaptığı açıklamada bu kadar olumlu bir tabloyla karşılaşılmayacağını, evden çalışma planının düşünülenden çok daha geç bir tarihe kadar uzatıldığını açıkladı. Son açıklamaya göre ofislerde bulunmaları zorunlu olmayan Google çalışanları gelecek yılın Haziran ayının sonuna kadar kadar evden çalışmaya devam edecekler.

Şirketin güncel CEO'su Sundar Pichai, bu duyuruyu şirket çalışanlarıyla e-posta yoluyla paylaştıklarını açıkladı. CEO, konuyla ilgili "evden çalışma planımızı ofiste bulunması zorunlu olmayan pozisyonlar için 30 Haziran 2021'e kadar uzatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu karar yaklaşık 200.000 tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanın neredeyse tamamını kapsıyor.



https://finance.yahoo.com/news/google-keep-employees-home-until-132255425.html

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