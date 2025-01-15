Meta’da işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor

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Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Meta’da işten çıkarmalar hız kesmeden devam edecek. CEO Mark Zuckerberg bir şirket notunda, düşük performans gösteren çalışanlarının en az yaklaşık yüzde beşini işten çıkarmayı planladığını söyledi. Bu karar, son iki yılda 20.000’den fazla çalışanın işten çıkarıldığı süreçte yeni bir aşamayı temsil ediyor.

Düşük performansa tahammül yok

Zuckerberg, notunda, “Performans yönetimi çıtasını yükseltmeye ve düşük performans gösteren çalışanları daha hızlı bir şekilde işten çıkarmaya karar verdim. Genellikle beklentileri karşılamayan kişileri bir yıl boyunca yönetiriz, ancak şimdi bu döngü sırasında daha kapsamlı performansa dayalı kesintiler yapacağız.” dedi.

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Bu adımla birlikte, personel çıkışları ve doğal işten ayrılmalar göz önüne alındığında Meta’daki toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 oranında azalması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre, bu işten çıkarmalar özellikle “performans değerlendirmesi alabilecek kadar uzun süredir şirkette çalışan” kişilere odaklanacak.

7.000 kişi etkilenebilir

Şirketin çalışan sayısının neredeyse 7.000 kişi azalabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, 2022’nin sonlarında başlayan ve bugüne kadar 20.000’den fazla çalışanı etkileyen işten çıkarma dalgasının bir devamı niteliğinde. Zuckerberg, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, “Daha yalın bir kuruluş en yüksek önceliklerini daha hızlı yerine getirecektir. İnsanlar daha üretken olacak ve işleri daha eğlenceli ve tatmin edici olacak.” demişti. Çalışanların sürekli kovulma korkusu altında nasıl “eğlenceli ve tatmin edici” olacakları konusunda ise detay vermemişti.

Öte yandan 2025’in henüz daha en başındayken Meta, oldukça hareketli bir yıl geçiriyor. Şirket, üçüncü taraf doğrulama programlarını sona erdirdi ve UFC CEO’su Dana White’ı yönetim kuruluna dahil etti. Ayrıca, şirketin “Nefret İçerikleri” politikasını değiştirerek tartışmalı düzenlemelere imza attı. Instagram’da LGBTQ+ topluluğu tarafından kullanılan bazı yaygın etiketlerin “gölge yasağı” uygulamasına maruz kaldığı da ortaya çıktı.

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Meta’da işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor