Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti

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2018 yılında kendisine 2021 yılına gelindiğinde enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefi koyan Facebook geçtiğimiz yıl bu konuda büyük bir gelişme katetti.

Facebook yenilenebilir enerjiye geçiyor

Yayınlanan rapora göre Facebook 2019 yılında operasyonlarının %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği enerji ile yürüttü. Bu rakam 2015 yılının %35’lik oranından büyük bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Karbon emisyonu azaltılmış

Solar projelerinden 1.3 gigawatt güç üreten Facebook sera gazı emisyonunu da 2017’ye göre %59 azaltarak 22 000 binek araç kadar karbon emisyonu düşüşü yakalamış. Menlo Park merkezi’ni tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştıran firma ayrıca buradan çıkan atıkların %90’ını da geri dönüştürüyor.

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Diğer taraftan Facebook’un ABD’deki 4 veri merkezi yeşil bina sertifikalarından LEED Gold’u alırken İsveç’teki 1 birimi ise LEED Platinum’u almış. LEED Platinum’un bu alanda en yüksek sertifika olduğunu ekleyelim.

Sunucuların ısıttığı suyla ısınan şehir

Sürdürülebilirlik raporunun dikkat çeken bir diğer başlığı ise sunucuların çevresindeki yerleşim yerlerine ve dolayısıyla çevreye faydası. Sunucuların çalışması esnasında ortaya çıkan sıcak su Danimarka’nın Odense yerleşkesinde 6900 evin ısıtılmasında kullanılıyor. Böylelikle Odense 2022’nin ortalarına gelindiğinde ısınma için kömürü tamamen terk edecek.

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2019’da su tüketimini 11 356,2354 litre azaltan firma New Mexico’daki veri merkezlerinde yürüttüğü projede de soğutma için kullanılan sıvıyı %40 azaltmayı başarmış. Projenin bu yıl diğer merkezlerde de uygulanması planlanırken bu sayede yılda 206 000 metreküp su tasarrufu sağlanacak.

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Facebook’un altyapı başkan yardımcısı Rachel Peterson’a göre yapılacak daha çok şey var. Kurumların operasyonlarının yanı sıra teknik açıdan güçlü yanlarından faydalanıp sürdürülebilirlik konusundaki zorlukları aşması için birlikte hareket etmesi gerekiyor.

https://www.engadget.com/facebook-sustainability-report-renewable-energy-220144722.html

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