Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor

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Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte kendi tasarımı işlemcilerden güç alan Mac’ler üreteceğini duyuran Apple’ın yeni planları ortaya çıktı.

Metal GPU

WDDC etkinliğinde paylaşılan slaytta Apple’ın kendi GPU’sunu geliştirdiği anlaşılıyor. Metal serisi olarak adlandırılacak GPU serisi önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek Mac cihazlarına güç verecek.

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Adlandırma konusunda Metal API’sinden esinlenen yeni GPU çözümlerinin harici ekran kartı olarak sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Diğer taraftan isteyen kullanıcıların harici AMD ekran kartını geleneksel yöntemle ya da Thunderbolt kutusu içerisinde kullanıp kullanamayacağı ise henüz net değil. Ek olarak AMD'nin önemli müşterilerinden birisinin Apple olduğu düşünüldüğünde kararın kırmızı ekibi üzeceği kesin.

Görünüşe göre apple yeni adımıyla yazılım donanım uyumunu üst düzeye çıkarmak istiyor. Ayrıca tamamen kendi geliştirdiği CPU-GPU ikilisi sayesinde yapay zeka tabanlı uygulamalar ve donanımsal hızlandırma özelliklerinde avantaj elde edilebilir.

Ayrıca Bkz. "Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor"

Apple’ın sahip olduğu bütçe ve mühendislik gücü sayesinde piyasada kendi GPU’sunu tasarlayabilecek birkaç firmadan birisi olduğu biliniyor. Yeni GPU’ların başarımını zaman gösterecek.

https://www.guru3d.com/news-story/apply-to-devleoiop-meta-seriss-gpuditches-radeon.html

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