Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte kendi tasarımı işlemcilerden güç alan Mac’ler üreteceğini duyuran Apple’ın yeni planları ortaya çıktı.
Metal GPU
WDDC etkinliğinde paylaşılan slaytta Apple’ın kendi GPU’sunu geliştirdiği anlaşılıyor. Metal serisi olarak adlandırılacak GPU serisi önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek Mac cihazlarına güç verecek.İlginizi Çekebilir AMD: 4 GB VRAM’li kartların devri geçti - 2020’de ne kadar VRAM yeterli? - Takılmalar nasıl çözülür?
Adlandırma konusunda Metal API’sinden esinlenen yeni GPU çözümlerinin harici ekran kartı olarak sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Diğer taraftan isteyen kullanıcıların harici AMD ekran kartını geleneksel yöntemle ya da Thunderbolt kutusu içerisinde kullanıp kullanamayacağı ise henüz net değil. Ek olarak AMD'nin önemli müşterilerinden birisinin Apple olduğu düşünüldüğünde kararın kırmızı ekibi üzeceği kesin.
Görünüşe göre apple yeni adımıyla yazılım donanım uyumunu üst düzeye çıkarmak istiyor. Ayrıca tamamen kendi geliştirdiği CPU-GPU ikilisi sayesinde yapay zeka tabanlı uygulamalar ve donanımsal hızlandırma özelliklerinde avantaj elde edilebilir.
Ayrıca Bkz. "Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor"
Apple’ın sahip olduğu bütçe ve mühendislik gücü sayesinde piyasada kendi GPU’sunu tasarlayabilecek birkaç firmadan birisi olduğu biliniyor. Yeni GPU’ların başarımını zaman gösterecek.
https://www.guru3d.com/news-story/apply-to-devleoiop-meta-seriss-gpuditches-radeon.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Günümüz PC donanımlarındaki en büyük problem esnek olma zorunluluğu. Bu zorunluluk verimsizliği de beraberinde getiriyor. Performansı arttırmak için de daha büyük, daha kompleks ve daha çok enerji tüketen ve haliyle daha pahalı donanımlar gerekiyor.
Konsolların fiyatlarına göre sundukları grafiğin daha iyi olmasının sebebi bu. Sisteme özgü yazılım ve donanım.
WWDC de gösterilen ileri seviye kontrolcü desteği de bunun işareti olabilir.
Oyunu bir kenara bırakırsak; profesyonellere yönelik gpular çok pahalı. Bunun önüne geçmek için de atılan bir adım olabilir.
* AMD ve Intel tekelliğini yıkacaktır
* x86 tekelliğini yıkacaktır
* x86 tekelliği sarsılınca otomatik olarak Mikrozort'un masaüstü/directx tekelliği sarsılacaktır
* Verimlilik artacaktır
* Özgür yazılımlara meyil artacaktır
O yüzden bu Apple Silicon hususunda yüksek başarı bekliyorum.
Bugün intel dahi sıfırdan gpu işinde tökezliyorken ortaya düzgün birşey çıkacağını hiç sanmıyorum.
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