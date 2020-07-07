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    Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor

    Teknoloji devinin geniş yankı bulan kararına bir yenisi daha eklenecek.
    1 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor
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    Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte kendi tasarımı işlemcilerden güç alan Mac’ler üreteceğini duyuran Apple’ın yeni planları ortaya çıktı.

    Metal GPU

    WDDC etkinliğinde paylaşılan slaytta Apple’ın kendi GPU’sunu geliştirdiği anlaşılıyor. Metal serisi olarak adlandırılacak GPU serisi önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek Mac cihazlarına güç verecek.

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    Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor
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    Adlandırma konusunda Metal API’sinden esinlenen yeni GPU çözümlerinin harici ekran kartı olarak sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Diğer taraftan isteyen kullanıcıların harici AMD ekran kartını geleneksel yöntemle ya da Thunderbolt kutusu içerisinde kullanıp kullanamayacağı ise henüz net değil. Ek olarak AMD'nin önemli müşterilerinden birisinin Apple olduğu düşünüldüğünde kararın kırmızı ekibi üzeceği kesin.

    Görünüşe göre apple yeni adımıyla yazılım donanım uyumunu üst düzeye çıkarmak istiyor. Ayrıca tamamen kendi geliştirdiği CPU-GPU ikilisi sayesinde yapay zeka tabanlı uygulamalar ve donanımsal hızlandırma özelliklerinde avantaj elde edilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor"

    Apple’ın sahip olduğu bütçe ve mühendislik gücü sayesinde piyasada kendi GPU’sunu tasarlayabilecek birkaç firmadan birisi olduğu biliniyor. Yeni GPU’ların başarımını zaman gösterecek.



    https://www.guru3d.com/news-story/apply-to-devleoiop-meta-seriss-gpuditches-radeon.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr.Data 1 gün (düzenlendi) en beğenilen ilkerinanç
    Sunumu izlediniz mi? İzlediyseniz sunumda Rosetta ile Tomb Raider oynadıkları kısmı kaçırdınız herhalde.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün Mr.Data
    İyi de daha geliştiriyor diyor. Hatta geliştirildiği anlaşılıyor diyor o bile kesin bir ifade değil. CPU hazır ama GPU hazır değil daha benim bu haberden anladığım kadarıyla. Sunumdaki GPU AMD olmasın?
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
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    BekirTemel (Bekir ) 4 sa.
    Kaçınılmaz son bu
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    huso 16 sa.
    Hayatımda Apple kullanmadım.Kendi isletim sistemi guclu de olsa zayıf da olsa dusunmem de zaten, gidip donanımı dusuk cep telefonuna gidip milyonlar da asla vermem.ne yaptıgı da fazla ilgilendirmiyor.Inteli bırakacakmıs AMD yi bırakacakmıs.Pasa gonlu bilir.ARM VRM Via nereye geciyorsa gecsin.Kendisi becerebiliyorsa 16 ckirdek 32 izlek islemci RTX 3080Tİ ayarında GPU yapabiliyorsa buyursun yapsın.Tutan yok.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 20 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Umarım, apple şaheseri kontrollü eskime teknolojisi barındırmaz...@ruzgarnufel Aslında tam da bu açıdan başarılı olabilir, zira apple işletim sistemi ve yazılımlarının kendi dışında destek vermeye gönlü yok ve ms gibi yüzbinlerce donanım ve yazılım kombinasyonuna hitap etmiyor; bu yüzden oldukça stabil ve de performanslı çalışıyorlar, benzer şekilde optimize edilmiş bir cpu başarılı olabilir.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 20 sa.
    Apple Intel'den büyük firmaymış.
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    melikulupinar (Melik ULUPINAR) 23 sa.
    Biraz riskli bir durum.Eskiden Mac pazar payı (laptop-masaüstü vb, ios dahil değil) %3-4 civarında gezerken, şu sıralarda %14 seviyelerini geçmiş durumda. (hatta %18 aştığı dönemler oldu).Windows neden çok tercih ediliyor. Bunun temel sebebi oyundur. Win şu an için bilgisayar-oyun alanında rakipsiz. Mac-Linux vb bu alanda gerideler. Oysa oyun hariç Win ile yapıp Mac-Linux ile yapamayacağınız çok az şey var. Ancak ev kullanıcısı-genç kesim için oyun önemli ve burada Win kullanmaya alışınca ilerde işte de win tercihi fazla oluyor. Şimdi Win ile oynadığınız her oyunu Linux ile de oynayabilseniz, kaçınız şişkin, hantal, güncelleme özürlü, açık dolu ve bizi dikizleyen Win tercih ederdi. Karşıda Linux gibi stabil, az kaynak tüketen, verimli ve güvenli sistem varken. Mac ise geçmişte nerede ise grafik-tasarım-yayıncılık üçgeninde sıkışmış, bu alanda çok iyi olsa da haricinde var olmayı beceremeyen bir sistemdi. Ne zaman ki X86-64 mimarisi kullanımına geçtiler işler değişmeye, pazar payı artmaya başladı. Üstüne Bootcamp-Parallel vb ile Mac yanına Win de kurma imkanı ortaya çıkınca en iyi dönemlerini yaşamaya başladı. Grafik-tasarım-video-yayıncılık vb gibi içerik yaratma ile uğraşan ama az da olsa Mac ortamında olmayan uygulamaları arayan, yanına oyun da oynamak isteyen kullanıcıların önüne her istediklerini yapacak bir olanak çıkmış oldu. Mac ile iş yaparken Mac'de eksik olan uygulamaları Parallel ile kullanabiliyor, canı oyun çektiğinde Bootcamp ile Windows açıp oynayabiliyordu. Fiyatları biraz da ehven olsaydı pazar payını çok daha yukarı çıkarabilirdi.Şimdi ARM ile tekrar geri dönüyor. Parallel-Bootcamp olmayınca yine içerik üretim alanına sıkışıp kalacak. Hem içerik için Mac, hem bol uygulama-oyun için Win diyen kullanıcıya verecek bir şeyi olmayacak. PowerPC işlemci kullandığı dönemlere geri dönecek. Üstelik o dönemlerde içerik üretimi alanında PC mimarisi çok daha zayıftı, Mac kaçınılmaz gibiydi. Şimdi öyle değil, Mac'de olan uygulamaların çok büyük kısmı artık PC ortamında da var. Veya eşit muadilleri var, eski avantajına sahip değil. Mesela geçmişte masaüstü yayıncılık için QuarkXpress olmazsa olmaz gibiydi ve Mac gerektiriyordu. Şimdi hem PC ortamında var hem de güçlü alternatifleri var. Diğer içerik üretim alanları da farklı değil, artık PC ortamında her işi görecek uygulama var. İşlemci mimarisi ve donanım aynı iken bile farklı işletim sistemi nedeni ile Mac ortamında uygulama geliştirmeyen çok firma ve çok ürün var. Şimdi hem CPU, hem donanım, hem OS farklı. Dolayısı ile PC ortamındaki bir uygulamanın Mac-Arm versiyonunu geliştirmek çok daha zor olacak. Küçük-orta ölçekli çoğu firma-uygulama Mac ortamında bulunmayacak. Geçmişteki gibi büyük firmaların at koşturduğu, güçlü ama pahalı ve az uygulama çeşidine geri mi dönülecek ? Arm her ne kadar başarılı bir mimari olsa da taşınabilir-hafif segmente odaklı bir mimari. Güçlü masaüstü-iş istasyonu için şimdiye kadar iyi bir alternatif olamadı, daha da ötesi yazılım sektörü de bunu böyle kabullenmiş durumda. En iyi Arm uygulamaları bile ciddi işler-üretim söz konusu olunca masaüstü sistemlerin karikatürü olmaktan ileri gidemiyor. Apple Mac sistemini de tabletleştirmek istiyorsa bilemem. Bana pek makul gelmedi açıkçası.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 gün
    Apple oyun platformunu çok fena parlatabilir.



    Günümüz PC donanımlarındaki en büyük problem esnek olma zorunluluğu. Bu zorunluluk verimsizliği de beraberinde getiriyor. Performansı arttırmak için de daha büyük, daha kompleks ve daha çok enerji tüketen ve haliyle daha pahalı donanımlar gerekiyor.



    Konsolların fiyatlarına göre sundukları grafiğin daha iyi olmasının sebebi bu. Sisteme özgü yazılım ve donanım.



    WWDC de gösterilen ileri seviye kontrolcü desteği de bunun işareti olabilir.



    Oyunu bir kenara bırakırsak; profesyonellere yönelik gpular çok pahalı. Bunun önüne geçmek için de atılan bir adım olabilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    Esmerbüyücü teknik olarak parmağı olan yazıyor denir burası forum kimse birbiri ile konuşamıyor çünkü. Buradan bakınca sana gerekli cevap verilmiş görünüyor bence.
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    furkant1 (Furkan Tokac) 1 gün
    Apple'ın ne kullanırım ne öneririm lakin bu hareketlerin, dolaylı veya doğrudan, bir çok olumlu sonuçları olacaktır. En basitinden;



    * AMD ve Intel tekelliğini yıkacaktır

    * x86 tekelliğini yıkacaktır

    * x86 tekelliği sarsılınca otomatik olarak Mikrozort'un masaüstü/directx tekelliği sarsılacaktır

    * Verimlilik artacaktır

    * Özgür yazılımlara meyil artacaktır
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 gün furkant1
    Mobil piyasasında Apple'ın fiyatları tavanlarda iken diğerlerinin ne yaptığı ortada olduğuna göre PC piyasasında farklılık beklemek yanlış olur. Apple mobil taraftaki politikasını pc tarafındada sürdürüyor sürderecekte zaten... Sonuç değişen bir şey olmayacak... olan gene biz tüketicilere olacak. Amd nin intele yaptığı atağı gibi bi durum olaydı o zaman başka...
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    V4LKyR 1 gün
    Ürün pazarlama stratejisi, özellik fakiri ürünleri, özgür olmaması, kapalı bir sistem olması hasebiyle Apple'ı pek sevmem ama SOC işinde gerçekten efsanevi işler yapıyorlar. A serisi yongalar ve özelleştirilmiş GPU'lar.

    O yüzden bu Apple Silicon hususunda yüksek başarı bekliyorum.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 gün
    İçimden bi ses Ya işletim sistemi dandik bi hale gelecek, yada çıkan sistem sadece tekli aplikasyonlarda iş yapacak gibi bi his var içimde. Masaüstü algısı gidecek sanıyorum.



    Bugün intel dahi sıfırdan gpu işinde tökezliyorken ortaya düzgün birşey çıkacağını hiç sanmıyorum.
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    Celeste 1 gün ruzgarnufel
    Yalnız Apple Intel den kat kat büyük bir firma, hem Apple Gpu konusunda da tamamen deneyimsiz değil, 2-3 senedir cihazlarında kullandığı özelleştirilmiş GPU lar Apple a ait.
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