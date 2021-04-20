Facebook, gönderileri ve notları diğer platformlara aktarmanıza olanak tanıyor

Facebook 2019 yılının son günlerinde, kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını Backblaze, Dropbox, Google Fotoğraflar ve Koofr'a aktarmalarına olanak sağlamıştı ancak metin tabanlı içerik aktarımına dair bir seçenek yoktu. Sosyal medya platformu, kullanıcıların gönderilerini ve notlarını doğrudan aktarmalarına yardımcı olacak iki yeni veri taşınabilirliği türü tanıttı.

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Platform sayısını artırmayı amaçlıyor

Metin gönderilerinizi başka bir yere aktarmak isterseniz sosyal medya, Google Dokümanlar, Blogger ve WordPress.com seçeneklerini sunuyor. Özelliğe platformda 'Facebook Bilgilerin' başlığı altında yer alan 'Bilgilerinin Bir Kopyasını Aktar' ile erişim sağlanıyor.

Verileri korumak için Facebook, aktarım başlamadan önce kullanıcılardan şifrelerini yeniden girmelerini istiyor. Veriler, Facebook ile diğer hizmet arasında aktarılırken de şifrelenerek güvenlik ve gizlilik sağlanıyor.

Şirketin blog gönderisinde, gelecekte daha fazla veri türünü farklı platformlara taşımanıza izin vermeyi planladığı belirtilerek: "Veri taşınabilirliğini desteklemek için oluşturduğumuz ekosistem, hangi verilerin taşınabilir hale getirilmesi gerektiğini ve aktarıldıktan sonra verilerin korunmasından kimin sorumlu olduğunu açıklayan bir düzenleme olmadan genişletilmeyecektir. Yeni güncellemelerin hükümetler, geliştiriciler ve uzmanlarla bu sorunlar hakkında görüşmelerin ilerlemesine yardımcı olabileceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/facebook-transfer-tool-google-docs-blogger-wordpress-134326907.html

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