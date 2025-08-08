Elon Musk duyurdu: Grok'un yanıtlarına reklam eklenecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, X platformundaki (eski adıyla Twitter) yapay zekâ sohbet aracı Grok'un yanıtlarında reklam göstermeyi planladıklarını açıkladı. Musk'a göre bu hamle, Grok'un kullanıcıya sunduğu içerik akışına doğrudan entegre edilecek sponsorlu yanıtlarla gerçekleşecek. Yani kullanıcılar artık bir bilgi almak istediklerinde, yanıtın içinde markalarla iş birliği yapılmış önerilerle karşılaşabilecek.

Elon Musk, Grok için planlanan yeni reklam modelinin geleneksel "reklam araya girer" mantığından farklı olarak daha akıcı ve doğal bir deneyim sunacağını savunuyor. Buna göre Grok'un kişiselleştirme yetenekleri ve bağlam analizi kapasitesi sayesinde reklamların daha "yerinde" ve "faydalı" görünmesi sağlanayacak.

Grok Imagine kullanıma açıldı: Hem görsel hem video üretiyor 3 gün önce eklendi

Sponsorlu içeriklerin nasıl işaretleneceği, kullanıcılara nasıl bildirilec eği ya da yanıtların tarafsızlığını nasıl etkileyeceği gibi konular henüz netlik kazanmış değil. Ancak Musk, reklamların Grok'un çözüm odaklı yaklaşımıyla birleşeceğini belirterek, "Bir kullanıcı bir sorun çözmeye çalışıyorsa, o soruna yönelik bir çözüm sunan reklamın tam da o noktada görünmesi ideal olur" dedi. Ayrıca özelliğin ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edileceğini söyleyelim.

Öte yandan gelişmeler yalnızca Grok'la sınırlı değil. Musk, X platformundaki reklam hedeflemesinin de iyileştirileceğini söylüyor. Bu adımın temel nedenlerinden biri ise X'in zayıflayan reklam gelirlerini yeniden canlandırma hedefi. Musk, Grok'un şimdiye kadar "dünyanın en akıllı ve en doğru yapay zekâsı" haline geldiğini söylüyor. Ancak bundan sonraki önceliğin pahalı GPU maliyetlerini karşılayacak gelir modelleri oluşturmak olduğunu belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Elon Musk duyurdu: Grok'un yanıtlarına reklam eklenecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: