    Elon Musk duyurdu: Grok'un yanıtlarına reklam eklenecek

    Elon Musk, yapay zekâ sohbet aracı Grok'un artık reklam göstereceğini duyurdu. Kullanıcılara verilen yanıtlar artık sponsorlu içerikler içerebilecek. İşte detaylar...

    Elon Musk duyurdu: Grok'un yanıtlarına reklam eklenecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, X platformundaki (eski adıyla Twitter) yapay zekâ sohbet aracı Grok'un yanıtlarında reklam göstermeyi planladıklarını açıkladı. Musk'a göre bu hamle, Grok'un kullanıcıya sunduğu içerik akışına doğrudan entegre edilecek sponsorlu yanıtlarla gerçekleşecek. Yani kullanıcılar artık bir bilgi almak istediklerinde, yanıtın içinde markalarla iş birliği yapılmış önerilerle karşılaşabilecek.

    Sponsorlu içerikler geliyor

    Elon Musk, Grok için planlanan yeni reklam modelinin geleneksel "reklam araya girer" mantığından farklı olarak daha akıcı ve doğal bir deneyim sunacağını savunuyor. Buna göre Grok'un kişiselleştirme yetenekleri ve bağlam analizi kapasitesi sayesinde reklamların daha "yerinde" ve "faydalı" görünmesi sağlanayacak.

    Sponsorlu içeriklerin nasıl işaretleneceği, kullanıcılara nasıl bildirilec eği ya da yanıtların tarafsızlığını nasıl etkileyeceği gibi konular henüz netlik kazanmış değil. Ancak Musk, reklamların Grok'un çözüm odaklı yaklaşımıyla birleşeceğini belirterek, "Bir kullanıcı bir sorun çözmeye çalışıyorsa, o soruna yönelik bir çözüm sunan reklamın tam da o noktada görünmesi ideal olur" dedi. Ayrıca özelliğin ilk etapta sınırlı sayıda kullanıcıyla test edileceğini söyleyelim.

    Öte yandan gelişmeler yalnızca Grok'la sınırlı değil. Musk, X platformundaki reklam hedeflemesinin de iyileştirileceğini söylüyor. Bu adımın temel nedenlerinden biri ise X'in zayıflayan reklam gelirlerini yeniden canlandırma hedefi. Musk, Grok'un şimdiye kadar "dünyanın en akıllı ve en doğru yapay zekâsı" haline geldiğini söylüyor. Ancak bundan sonraki önceliğin pahalı GPU maliyetlerini karşılayacak gelir modelleri oluşturmak olduğunu belirtti.

