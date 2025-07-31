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    Meta, tüm beklentileri yıktı: Hisselerde yüzde 10’luk sıçrama

    Meta, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıkladı. Yapay zeka yatırımlarının etkisiyle hisseler yüzde 10’dan fazla yükselirken, şirket “süperzeka” vizyonunu da duyurdu.

    Meta, tüm beklentileri yıktı: Hisselerde yüzde 10’luk sıçrama Tam Boyutta Gör
    Meta, 2025'in ikinci çeyreğinde beklentileri aşan mali sonuçlar açıklamasının ardından hisselerinde yüzde 10’dan fazla artış yaşadı. Şirketin gelirleri, analist tahminlerinin oldukça üzerinde geldi. Meta’nın net geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 18,34 milyar dolara yükseldi.

    Meta'nın hisse başına kazancı beklenen 5,92 dolar yerine 7,14 dolar oldu. Gelirler ise 47,52 milyar dolara ulaşarak, 44,80 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Şirketin reklam gelirleri 46,56 milyar dolara çıkarak Wall Street’in 43,97 milyar dolarlık tahminini geride bıraktı.

    Gelecek tahminleri de güçlü

    Meta, üçüncü çeyrek için gelir beklentisini 47,5 ila 50,5 milyar dolar aralığında belirledi. Bu rakam, analistlerin ortalama 46,14 milyar dolarlık öngörüsünün üzerinde. Şirket ayrıca, 2025 yılı toplam harcama tahminini 114 ila 118 milyar dolar olarak güncelledi.

    Meta, tüm beklentileri yıktı: Hisselerde yüzde 10’luk sıçrama Tam Boyutta Gör
    Yatırımlar da hız kesmiyor. Meta, ikinci çeyrekte 15,1 milyar dolarlık pazarda işlem görmeyen sermaye yatırımı yaptı. Bu yatırımların önemli bir kısmı, veri etiketleme alanında faaliyet gösteren Scale AI’a yöneldi. Hatırlanacağı üzere Scale AI CEO’su Alexandr Wang, Meta’nın yeni Superintelligence Labs biriminde eş lider olarak görevlendirilmişti.

    Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini geliştiren birimi Reality Labs, çeyreği 4,53 milyar dolarlık zarar ile kapattı. Satışlar ise 370 milyon dolarda kaldı. Meta’nın uygulama ailesindeki günlük aktif kullanıcı sayısı 3,48 milyara çıktı. Bu, bir önceki çeyreğe göre 50 milyonluk bir artış anlamına geliyor.

    CEO Zuckerberg aynı zamanda Meta'nın yapay zeka vizyonunu bir adım öteye taşıdı. Şirket, insan zekasını her açıdan aşacak düzeyde “süperzeka” geliştirmeyi hedefliyor. Zuckerberg, bu teknolojinin otomasyon değil, kişisel güçlenme amacıyla kullanılmasını savunuyor.

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