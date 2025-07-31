Meta, tüm beklentileri yıktı: Hisselerde yüzde 10’luk sıçrama

Meta'nın hisse başına kazancı beklenen 5,92 dolar yerine 7,14 dolar oldu. Gelirler ise 47,52 milyar dolara ulaşarak, 44,80 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Şirketin reklam gelirleri 46,56 milyar dolara çıkarak Wall Street’in 43,97 milyar dolarlık tahminini geride bıraktı.
Gelecek tahminleri de güçlü
Meta, üçüncü çeyrek için gelir beklentisini 47,5 ila 50,5 milyar dolar aralığında belirledi. Bu rakam, analistlerin ortalama 46,14 milyar dolarlık öngörüsünün üzerinde. Şirket ayrıca, 2025 yılı toplam harcama tahminini 114 ila 118 milyar dolar olarak güncelledi.
Meta'nın sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini geliştiren birimi Reality Labs, çeyreği 4,53 milyar dolarlık zarar ile kapattı. Satışlar ise 370 milyon dolarda kaldı. Meta’nın uygulama ailesindeki günlük aktif kullanıcı sayısı 3,48 milyara çıktı. Bu, bir önceki çeyreğe göre 50 milyonluk bir artış anlamına geliyor.
CEO Zuckerberg aynı zamanda Meta'nın yapay zeka vizyonunu bir adım öteye taşıdı. Şirket, insan zekasını her açıdan aşacak düzeyde “süperzeka” geliştirmeyi hedefliyor. Zuckerberg, bu teknolojinin otomasyon değil, kişisel güçlenme amacıyla kullanılmasını savunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: