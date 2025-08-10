WhatsApp, Hakkında bölümüne kaybolan durum özelliği getiriyor

Android beta sürümünde test edilen yeni özellik, profil bilgilerinin süresini kullanıcı kontrolüne bırakıyor
Geleneksel olarak Hakkında bölümü, kullanıcı güncelleme yapmadığı sürece kalıcı olarak görüntülenirdi. Ancak yeni zamanlayıcı seçeneği sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları notların ne kadar süreyle görünür olacağını belirleyebiliyor. İlk güncel durum, sohbet ekranının en üstünde dikkat çekici şekilde görüntülenerek kişilerin profil sayfasını ziyaret etmeden en son bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.
Yeni özellik, zamanlayıcıyı 30 dakika ile 1 gün arasında ayarlamaya olanak tanıyor. Daha fazla esneklik isteyen kullanıcılar için 1 aya kadar özel süre belirleme seçeneği de mevcut. Bu sayede kısa tatiller, etkinlikler veya geçici durumlar için ideal bir kullanım sağlanıyor. Durum, sohbet başlığında son görülme bilgisi ile dönüşümlü olarak gösterildiğinden karşı taraf bağlamı kaçırmadan hem durum hem de son çevrim içi bilgisine ulaşabiliyor.
Son olarak kaybolan durumlar, süresi dolduğunda otomatik olarak profilden kaldırılıyor ancak yalnızca kullanıcının erişebildiği bir durum geçmişine kaydediliyor. Bu geçmiş, eski paylaşımları karıştırmadan saklamayı mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar istedikleri zaman bu durumlardan herhangi birini tekrar görüntüleyebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
