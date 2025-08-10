Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Hakkında bölümüne kaybolan durum özelliği getiriyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın test aşamasındaki yeni özelliği ile birlikte Hakkında bölümüne süreli durum özelliği getiriyor. İşte detaylar ve kullanıcıya sunduğu avantajlar:

    WhatsApp, Hakkında bölümüne kaybolan durum özelliği getiriyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android için yayınlanan 2.25.22.22 beta sürümünde Hakkında bölümüne süreli durum özelliğini test etmeye başladı. Bu yenilik, kullanıcıların profil açıklamalarına bir zamanlayıcı ekleyerek belirli bir süre sonunda otomatik olarak kaybolmasını sağlıyor. Böylece güncelliğini yitirmiş veya artık alakasız olan bilgiler, profil sayfalarında gereksiz yere görünmeye devam etmeyecek.

    Android beta sürümünde test edilen yeni özellik, profil bilgilerinin süresini kullanıcı kontrolüne bırakıyor

    Geleneksel olarak Hakkında bölümü, kullanıcı güncelleme yapmadığı sürece kalıcı olarak görüntülenirdi. Ancak yeni zamanlayıcı seçeneği sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları notların ne kadar süreyle görünür olacağını belirleyebiliyor. İlk güncel durum, sohbet ekranının en üstünde dikkat çekici şekilde görüntülenerek kişilerin profil sayfasını ziyaret etmeden en son bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

    Yeni özellik, zamanlayıcıyı 30 dakika ile 1 gün arasında ayarlamaya olanak tanıyor. Daha fazla esneklik isteyen kullanıcılar için 1 aya kadar özel süre belirleme seçeneği de mevcut. Bu sayede kısa tatiller, etkinlikler veya geçici durumlar için ideal bir kullanım sağlanıyor. Durum, sohbet başlığında son görülme bilgisi ile dönüşümlü olarak gösterildiğinden karşı taraf bağlamı kaçırmadan hem durum hem de son çevrim içi bilgisine ulaşabiliyor.

    WhatsApp, Hakkında bölümüne kaybolan durum özelliği getiriyor Tam Boyutta Gör
    Zamanlayıcı ayarlandığında, durumun bitiş tarihi uygulama ayarlarında açıkça belirtiliyor. Böylece kullanıcı, durumunun ne zaman silineceğini net şekilde görebiliyor ve gerekirse süresi dolmadan önce değiştirme veya kaldırma hakkına sahip oluyor. Ayrıca, durumlara emoji ekleme imkânı da sunuluyor.

    Son olarak kaybolan durumlar, süresi dolduğunda otomatik olarak profilden kaldırılıyor ancak yalnızca kullanıcının erişebildiği bir durum geçmişine kaydediliyor. Bu geçmiş, eski paylaşımları karıştırmadan saklamayı mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar istedikleri zaman bu durumlardan herhangi birini tekrar görüntüleyebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 1 gün önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyası kalkmış duvar nasıl boyanır tivimate premium apk benimi kanattım ne yapmalıyım en iyi bayan istek arttırıcı yorumlar erzurum yol tarifi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum