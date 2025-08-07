Snapchat'in sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik platforma eklenecek yeni özellikleri duyurdu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık istedikleri içerikleri yeniden paylaşabilecek. Ayrıca uzun süredir beklenen konum paylaşımı özelliği de yenilikler arasında. Gelin sunulan tüm yeniliklere göz atalım.

Snapchat'in sevilen özelliği Instagram'a geldi

Repost, temel olarak Twitter’daki Retweet işlevine benziyor. Artık kullanıcılar, herkese açık Reels videoları ve gönderileri yeniden paylaşabiliyor. Bu içerikler ise, hem arkadaş hem de takipçi akışlarında da öneri olarak gösteriliyor olacak. Ayrıca her kullanıcının profilinde Repost'lara özel ayrı bir sekme bulunuyor. Böylece paylaşılan içerikler daha sonra da kolayca erişilebilecek.

Tam Boyutta Gör Instagram’ın bir diğer yeniliği ise harita tabanlı konum paylaşımı. Snapchat'ten ilham alınarak geliştirilen bu özellik, kullanıcıların arkadaşlarıyla aktif konumlarını paylaşmasını sağlayacak. Özellik şu an için varsayılan olarak kapalı geliyo ve belirli lokasyonlar veya kişiler için özel olarak devre dışı bırakılabiliyor.

Instagram'ın duyurusuna göre, Konum paylaşımı etkinleştirildiğinde, kullanıcı uygulamayı açtığında ya da arka plandan geri döndüğünde konum güncelleniyor. Ayrıca ebeveyn denetimi altındaki genç kullanıcılar için bildirimler aracılığıyla kontrol mekanizmaları bulunacak. Ebeveynler, çocuğun kimlerle konum paylaştığını görebiliyor ve özelliğin kullanımına karar verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan kullanıcılar konum paylaşmasa bile, harita üzerinden takip ettikleri kişilerin konum etiketli Reels, gönderi ve hikâyelerini 24 saat boyunca görebiliyor. Harita sekmesi ise DM kutusunun üst kısmında bulunacak. Şu anda ABD'de erişime açılan özelliğin, yakında tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.

Son olarak, Instagram Reels tarafında "Arkadaşlar" sekmesi geliyor. Bu alan, arkadaşlarınızın etkileşimde bulunduğu herkese açık içerikleri ve oluşturulan Blend önerilerini bir araya getiriyor. Instagram, bu özelliğin "önem verdiğiniz kişilerin hangi içeriklerle ilgilendiğini kolayca görmenizi sağlayacağını" belirtiyor. Özellik artık küresel olarak çıktı.

