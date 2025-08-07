Snapchat'in sevilen özelliği Instagram'a geldi: İşte yenilikler

Snapchat'in sevilen özelliği Instagram'a geldi
Repost, temel olarak Twitter’daki Retweet işlevine benziyor. Artık kullanıcılar, herkese açık Reels videoları ve gönderileri yeniden paylaşabiliyor. Bu içerikler ise, hem arkadaş hem de takipçi akışlarında da öneri olarak gösteriliyor olacak. Ayrıca her kullanıcının profilinde Repost'lara özel ayrı bir sekme bulunuyor. Böylece paylaşılan içerikler daha sonra da kolayca erişilebilecek.
Instagram'ın duyurusuna göre, Konum paylaşımı etkinleştirildiğinde, kullanıcı uygulamayı açtığında ya da arka plandan geri döndüğünde konum güncelleniyor. Ayrıca ebeveyn denetimi altındaki genç kullanıcılar için bildirimler aracılığıyla kontrol mekanizmaları bulunacak. Ebeveynler, çocuğun kimlerle konum paylaştığını görebiliyor ve özelliğin kullanımına karar verebiliyor.
Son olarak, Instagram Reels tarafında "Arkadaşlar" sekmesi geliyor. Bu alan, arkadaşlarınızın etkileşimde bulunduğu herkese açık içerikleri ve oluşturulan Blend önerilerini bir araya getiriyor. Instagram, bu özelliğin "önem verdiğiniz kişilerin hangi içeriklerle ilgilendiğini kolayca görmenizi sağlayacağını" belirtiyor. Özellik artık küresel olarak çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: