Yapay zeka, bilimsel makale yazmada başarısız oldu

Tam Boyutta Gör Meta, bu haftanın başlarında tanıttığı bilim için yapay zeka Galactica’yı aldığı sert tepkiler üzerine geri çekti. Galactica, araştırma makalelerini özetleyen, denklemleri çözen ve bir dizi başka yararlı bilimsel görevi yerine getiren bir yapay zeka dil model olarak tanıtılmıştı. Bilim insanları ve akademisyenler, yapay zeka sisteminin var olmayan araştırma makaleleri için gerçek yazarlardan alıntı yapmak dahil çok fazla yanlış bilgi ürettiğini fark etti. Galactica, yanıltıcı veya tamamen yanlış bilimsel yazılar paylaşıyordu ve çeşitli konularda hiç sonuç vermiyordu.

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Şirket, tepkilerin artması üzerine “Topluluktan şimdiye kadar aldığımız geri bildirimleri değerlendirdik ve şimdilik demoyu duraklattık.” açıklamasını yaptı. Meta’nın baş yapay zeka bilimcisi Yann LeCun, “Galactica demosu şimdilik kapandı” diye tweet attı.

Galactica, insanlar tarafından yazılmış gibi hissettiren son derece inandırıcı yazılar yazmasıyla bilinen bir tür makine öğrenimi modeli olan büyük bir dil modeli. Ancak yapay zeka, insan dilini anlamada henüz çok iyi değil. Söz konusu bilimsel araştırma olduğunda bu, büyük bir sorun. Bilimsel makaleler, yazı yazan yapay zeka sistemlerinin açıkça anlayamayacağı, en azından henüz kavrayamadığı değişmez metodolojilere dayanıyor. Araştırmacılar, Galactica gibi sistemleri yanlış bilimsel bilgilerin yayılacağı yeni bir çağın başlangıcı olarak görüyor.

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