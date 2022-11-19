Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka, bilimsel makale yazmada başarısız oldu

    Facebook ana şirketi Meta’nın bilimsel makaleler yazan yapay zekası Galactica, araştırmacılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Meta, yeni tanıttığı teknolojiyi iptal etmek zorunda kaldı.
    1
    facebook yapay zeka galactica Tam Boyutta Gör
    Meta, bu haftanın başlarında tanıttığı bilim için yapay zeka Galactica’yı aldığı sert tepkiler üzerine geri çekti. Galactica, araştırma makalelerini özetleyen, denklemleri çözen ve bir dizi başka yararlı bilimsel görevi yerine getiren bir yapay zeka dil model olarak tanıtılmıştı. Bilim insanları ve akademisyenler, yapay zeka sisteminin var olmayan araştırma makaleleri için gerçek yazarlardan alıntı yapmak dahil çok fazla yanlış bilgi ürettiğini fark etti. Galactica, yanıltıcı veya tamamen yanlış bilimsel yazılar paylaşıyordu ve çeşitli konularda hiç sonuç vermiyordu.

    Bilim için büyük tehdit!

    Şirket, tepkilerin artması üzerine “Topluluktan şimdiye kadar aldığımız geri bildirimleri değerlendirdik ve şimdilik demoyu duraklattık.” açıklamasını yaptı. Meta’nın baş yapay zeka bilimcisi Yann LeCun, “Galactica demosu şimdilik kapandı” diye tweet attı.

    Galactica, insanlar tarafından yazılmış gibi hissettiren son derece inandırıcı yazılar yazmasıyla bilinen bir tür makine öğrenimi modeli olan büyük bir dil modeli. Ancak yapay zeka, insan dilini anlamada henüz çok iyi değil. Söz konusu bilimsel araştırma olduğunda bu, büyük bir sorun. Bilimsel makaleler, yazı yazan yapay zeka sistemlerinin açıkça anlayamayacağı, en azından henüz kavrayamadığı değişmez metodolojilere dayanıyor. Araştırmacılar, Galactica gibi sistemleri yanlış bilimsel bilgilerin yayılacağı yeni bir çağın başlangıcı olarak görüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız